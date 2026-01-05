Vuelven los bonos para aparcar con descuento en Pontevedra

El Concello de Pontevedra vuelve a echar mano de los descuentos en aparcamientos como gancho para dinamizar las rebajas de enero. El Concello ha renovado, un año más, su colaboración con Telpark para ofrecer tarifas especiales en dos de los estacionamientos más céntricos de la ciudad: plaza de España y Alameda.

La campaña estará activa desde este miércoles hasta el 31 de enero y permitirá aparcar hasta 12 horas por 3,59 y 3,39 euros, respectivamente, mediante los bonos multipass, disponibles en packs de cinco, diez y veinte usos. Los pases —con validez de un año— se adquieren a través de la aplicación móvil de Telpark y permiten acceder y salir del aparcamiento sin pasar por el cajero ni recoger tique, gracias a la lectura automática de la matrícula. La app, además, da la opción de cambiar la matrícula asociada al bono en cualquier momento.

La iniciativa incluye también un aliciente vinculado a la movilidad sostenible: un 30% de descuento en la recarga de vehículos eléctricos, una ventaja que podrá utilizarse en todos los aparcamientos Telpark con puntos de carga de España hasta el próximo 30 de junio.

Desde el Concello recuerdan que en anteriores ediciones miles de pontevedreses se beneficiaron de estas condiciones, que contribuyeron a aumentar la afluencia al área comercial en uno de los periodos clave para las tiendas. La colaboración presenta como principal objetivo facilitar el acceso al centro y respaldar al comercio y la hostelería locales.