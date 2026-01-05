Pontevedra inicia el año con 1.400 aspirantes a pisos públicos

Hace un año, en Pontevedra estaban inscritas oficialmente 978 familias en el Rexistro de demandantes de vivienda, de los que 878 aspiraban a un piso público. Por aquel entonces, la Xunta ponía en marcha su ambicioso plan de multiplicar el parque local de este tipo de inmuebles en la ciudad, con la previsión de construir a corto y medio plazo unos 300 pisos.

A raíz de esos anuncios, el Rexistro que día a día incorpora a nuevos solicitantes no dejó de crecer, hasta el punto de que Pontevedra es la ciudad gallega con mayor incremento en los últimos doce meses.

El último día de 2025 ese registro contabilizaba 1.535 demandantes, un 57% más y de ellos 1.385 figuraban en el apartado de viviendas de promoción pública (VPP). En Vigo el crecimiento es del 24% y llega al 41% en Santiago, mientras que en A Coruña apenas llega al 7%.

Con los 1.385 solicitantes actuales, la demanda es cuatro veces superior a la oferta, pese al impulso autonómico al respecto. Por cada piso en obras o en proyecto en la ciudad, especialmente en Valdecorvos, hay cuatro familias que aguardan por uno.

En el resto de la comarca también se registra un aumento, aunque de menor entidad. Hace uno año, en los trece municipios de la zona de influencia de Pontevedra había 294 familias inscritas. Ahora son 370, un 26% más, en especial en Marín (77), Caldas (77), Poio (74) o Sanxenxo (48). En Marín y Sanxenxo hay en marcha iniciativas para habilitar suelo en el que ejecutar pisos públicos, pero en una fase más incipiente que en Pontevedra.

El pasado mes de diciembre, la sociedad de vivienda pública creada por la Xunta, Vipugal, se estrenaba en la adjudicación de grandes contratos en la ciudad de Pontevedra para incrementar el parque público residencial. Esta entidad adjudicaba la oferta de dos empresas gallegas, Xac y Orega, para construir por 10,7 millones de euros un total de 56 viviendas de promoción pública (VPP) en Valdecorvos. Hasta ahora era el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), el que promovía estos pisos, incluidas las 74 VPP en obras desde hace meses y que se entregarán este año

En cambio, la Xunta se veía obligada a paralizar temporalmente el concurso para adjudicar las obras de otras 48 viviendas, también en Valdecorvos, para reajustar los precios, por lo que se retrasa su ejecución.

En todo caso, todas las promociones de la Xunta en la ciudad sumará 300 viviendas de carácter público en construcción o proyección. En la actualidad en Valdecorvos, la Xunta tiene en marcha 234 viviendas de promoción pública. De ellas, 74 están en proceso de construcción (a cargo del IGVS) y ya se efectuó el sorteo para su adjudicación provisional.

R. V.

A ellas hay que sumar la 56 recién adjudicadas y otras 48 cuya licitación se paralizó. Asimismo, está adjudicada la redacción de los proyectos para convertir cuatro bajos en dos viviendas, al que se suma la licitación de la redacción del proyecto para 54 viviendas en la parcela P-19.

Además, la Xunta tiene licitada la redacción del proyecto para construir otras 53 viviendas públicas en la parcela de Tafisa cedida por el Concello, así como también la redacción del proyecto para otras 11 viviendas en la parcela de as Devesas, en A Parda, igualmente cedida por la Administración local.

Paralelamente, la Consellería de Vivenda tiene en marcha un proyecto para habilitar más de 200.000 metros cuadrados de suelo residencial entre O Marco, San Mauro y A Parda, donde podrían ejecutarse 2.040 pisos colectivos pero también unifamiliares.