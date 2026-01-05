Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La captura de MaduroVivienda nueva en GaliciaTúnel de Elduayen40 años en la UENaufragios sin rastroFran Araújo
instagramlinkedin

Nuevos talleres de la Red SmartPeme+ para este año

REDACCIÓN

Pontevedra

La Diputación de Pontevedra inicia esta semana la programación de talleres de la Red SmartPeme+ correspondiente al año 2026 con dos nuevas acciones formativas centradas en la protección de datos y la sostenibilidad. Ambas actividades se celebrarán en formato telemático, requerirán inscripción previa y tendrán lugar el jueves 8 y el viernes 9 de enero, en horario de mañana, dentro de la estrategia provincial de apoyo a la digitalización y mejora competitiva del tejido empresarial.

El jueves se celebrará el taller en línea «Protección de datos para las pymes I – Datos bajo control», coordinado por la oficina de Barro y dirigido a pequeñas empresas y personas autónomas. La sesión abordará de forma práctica los aspectos básicos de la normativa de protección de datos, las responsabilidades legales y la documentación imprescindible para cumplir la ley y evitar sanciones. Estará impartida por Manuel Tornos, experto en transformación digital.

El viernes 9 tendrá lugar el taller «Objetivos de Desarrollo Sostenible: la hoja de ruta global para la sostenibilidad», organizado por la oficina de Vigo. La formación permitirá conocer el marco de la sostenibilidad y su aplicación práctica en el ámbito profesional, y será impartida por Sabela Álvarez, asesora de emprendimiento y formadora acreditada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents