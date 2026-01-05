Nuevos talleres de la Red SmartPeme+ para este año

La Diputación de Pontevedra inicia esta semana la programación de talleres de la Red SmartPeme+ correspondiente al año 2026 con dos nuevas acciones formativas centradas en la protección de datos y la sostenibilidad. Ambas actividades se celebrarán en formato telemático, requerirán inscripción previa y tendrán lugar el jueves 8 y el viernes 9 de enero, en horario de mañana, dentro de la estrategia provincial de apoyo a la digitalización y mejora competitiva del tejido empresarial.

El jueves se celebrará el taller en línea «Protección de datos para las pymes I – Datos bajo control», coordinado por la oficina de Barro y dirigido a pequeñas empresas y personas autónomas. La sesión abordará de forma práctica los aspectos básicos de la normativa de protección de datos, las responsabilidades legales y la documentación imprescindible para cumplir la ley y evitar sanciones. Estará impartida por Manuel Tornos, experto en transformación digital.

El viernes 9 tendrá lugar el taller «Objetivos de Desarrollo Sostenible: la hoja de ruta global para la sostenibilidad», organizado por la oficina de Vigo. La formación permitirá conocer el marco de la sostenibilidad y su aplicación práctica en el ámbito profesional, y será impartida por Sabela Álvarez, asesora de emprendimiento y formadora acreditada.