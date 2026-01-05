La Navidad más solidaria garantiza regalos de Reyes a más de 400 niños en la ciudad

Los vecinos de Pontevedra han vuelto a demostrar su lado más solidario con aquellas personas menos favorecidas de la sociedad a través de su participación en la campaña enVolve del Concello, con la cual se consigue que ningún niño del municipio se quede sin recibir su regalo en el Día de Reyes.

Tal y como informa la Concellería de Benestar Social, la campaña se ha cerrado con un «rotundo éxito» de participación ciudadana. Gracias a esta iniciativa, un total de 419 menores del municipio (de hasta 14 años de edad) recibirán sus regalos.

La concelleira de Benestar Social, Anabel Gulías, hizo balance del programa destacando la «inmensa generosidad» de los pontevedreses, ya que, según los datos recogidos por la organización, la respuesta social fue muy importante: se inscribieron un total de 472 «cómplices» dispuestos a comprar un regalo, aunque finalmente fueron necesarias 427 personas para cubrir la demanda de las familias en situación o riesgo de exclusión social. Es decir, que incluso se tuvo que descartar a algunos de los que querían participar.

"Sin los cómplices no sería posible llevar a cabo un programa tan bonito como este" Anabel Gulías — Concelleira de Benestar Social

La edil responsable del área quiso trasladar un mensaje directo a la ciudadanía: «Aunque enviamos a cada cómplice un agradecimiento individual, es de justicia hacer un reconocimiento público, porque sin ellos y ellas no sería posible llevar a cabo un programa tan bonito como este».

Gulías destacó también el perfil solidario de la ciudad, apuntando que «la inmensa mayoría de las personas que se ofrecieron a colaborar en esta edición fueron mujeres». Celebró que la campaña cumplió su objetivo principal: «Conseguimos que ningún niño se quede sin la ilusión de su regalo, gracias a una red de apoyo vecinal que volvió a demostrar su fortaleza».

El programa enVolve funciona gracias a la asignación anónima de cartas a los Reyes Magos escritas por los niños y niñas beneficiarios. Los participantes, denominados «cómplices», se encargaron de adquirir los regalos —con un límite de gasto de 35 euros y la recomendación de incluir un libro para fomentar la lectura— y entregarlos en la Casa Azul.

El reparto de los paquetes a las familias se inició el 2 de enero para garantizar que todos los juguetes estén en los hogares para la mágica noche del 5 a 6 de enero.

La casa consistorial está preparada para recibir a los Reyes Magos este lunes. / FdV

Llegada de los de Oriente

Esta noche es la más especial del año para todos lo niños, pero previamente tendrá lugar la recepción de los Reyes Magos, que harán su primera parada a las 11 horas en el salón de plenos de la casa consistorial en la Praza de España de Pontevedra. Después de ser recibidos por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, atenderán a todas los pequeños que se acerquen a saludarlos, recogerán sus cartas y compartirán con ellos los momentos previos a la gran noche.

Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, la ciudad se transformará en un gran escenario de fantasía con la salida de la tradicional cabalgata. La comitiva de este año promete ser espectacular, abriendo paso con la Policía Local y el camión escalera de Bomberos, seguidos por la música de la Banda de Música de Salcedo de Salcedo.

La magia y la animación estarán garantizadas con la participación de múltiples compañías y espectáculos. Las carrozas temáticas serán las grandes protagonistas visuales, transportando a los asistentes a mundos de sueño con temáticas como Merlín, Star Wars o Tarzán. Todo esto servirá de antesala para las grandes carrozas reales, que cerrarán el desfile.

El recorrido de la cabalgata será el siguiente: salida desde la Avenida de Lugo, Loureiro Crespo, Benito Corbal, Praza da Peregrina, Michelena, Praza de España y final en la Alameda, como es habitual.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de asistentes y participantes, así como el buen desarrollo del desfile y continuar con el funcionamiento de la ciudad, la Policía Local de Pontevedra ha diseñado un plan de tráfico específico que el público debe tener en cuenta para hoy lunes, 5 de enero.

De ete modo, habrá restricciones de circulación y estacionamiento desde las 16.00 horas, cuando se procederá al cierre al tráfico en la zona de concentración de la comitiva. Esto afectará a la Avenida de Lugo y Loureiro Crespo (en el tramo comprendido entre las calles Rodríguez Seoane y Virxinia Pereira Renda).

Desde las 17.00 horas hasta el final (aproximadamente las 20.30 horas) se producirá el cierre total del recorrido de la cabalgata. Las restricciones se extenderán al resto de la calle Loureiro Crespo, Benito Corbal, Michelena, Praza de España, Alameda y Echegaray.

Respecto a los garajes, se recuerda al vecindario que durante los horarios de cierre señalados no se permitirá la entrada ni la salida de vehículos en los situados en las calles afectadas por el itinerario.

El dispositivo policial garantizará en todo momento el acceso a los centros sanitarios a través de itinerarios alternativos, tanto al Hospital Provincial del Sergas como al privado Quirón Salud Miguel Domínguez.

Niños de Os Chichisos recorren la ciudad cantando a los Reyes. / RAFA VAZQUEZ