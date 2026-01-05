La exposición de Leopoldo Varela encara la recta final

La Diputación de Pontevedra encara los últimos días para visitar en el Museo de Pontevedra la exposición «Leopoldo Varela, la fuerza del color», instalada en el Edificio Castelao y abierta desde noviembre. La muestra cerrará el próximo domingo 11 de enero y ofrece una visión completa de la trayectoria artística de Leopoldo F. Varela; pintor autodidacta y una de las figuras más representativas del expresionismo cromático en Galicia, cuyo trabajo marcó un hito en la pintura contemporánea gallega.

La exposición recorre su obra desde comienzos de los años setenta hasta sus últimos años de creación, permitiendo conocer la evolución de un artista profundamente comprometido con la experimentación y el color. Incluye piezas inéditas como varias acuarelas y obras de la serie «El Invento», en las que Varela estampaba papel sobre cristal impregnado de óleo, explorando nuevas posibilidades plásticas y técnicas que nunca antes habían sido exhibidas al público, mostrando su creatividad y originalidad.

Varela inició su carrera artística en los años cincuenta con la acuarela y fue reconocido en 1972 con la medalla de plata en la Bienal de Arte de Pontevedra. A partir de los setenta, el óleo pasó a ocupar un lugar central en su obra; influido por la Escuela de Madrid, el cubismo y el fauvismo; con una pintura figurativa no académica y una interpretación muy personal del paisaje, caracterizada por una paleta luminosa y expresiva. Su estilo evolucionó hacia un expresionismo cromático centrado en la materia y la fuerza del color, consolidando un legado artístico que ahora se puede descubrir en esta completa exposición monográfica.