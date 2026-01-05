Éxito de la llegada de los Reyes en sidecar a A Lama

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Lama vivió una jornada mágica con éxito de acogida para la entrada en el municipio de los Reyes Magos en sidecar y un descapotable. Los de Oriente fueron escoltados por moteros del Club Os Lóstregos y una batucada. Tras la cabalgata tuvo lugar la tradicional audiencia real, en la que se repartieron caramelos.

