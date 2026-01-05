Éxito de la llegada de los Reyes en sidecar a A Lama
A Lama vivió una jornada mágica con éxito de acogida para la entrada en el municipio de los Reyes Magos en sidecar y un descapotable. Los de Oriente fueron escoltados por moteros del Club Os Lóstregos y una batucada. Tras la cabalgata tuvo lugar la tradicional audiencia real, en la que se repartieron caramelos.
- Tres de cada diez hogares de Pontevedra basan los ingresos en las pensiones, prestaciones y rentas
- La Reina del Mercadillo sube como la espuma: 'Solo quiero hacer olvidar los malos momentos a la gente
- Fallece la pontevedresa Emilia Rey Cobelo, madre de los empresarios Emilio y Miguel Lago Rey
- Los ambulantes de Pontevedra advierten: «Se va a hundir también la feria de Estribela»
- El «racinguismo» desembarca en Pontevedra
- Mínimos incidentes en una despedida del año a lo grande en Pontevedra
- La Agencia Tributaria devuelve más de 147 millones de euros en Pontevedra
- Pontevedra presume de una San Silvestre «líder» nacional