A Lama vivió una jornada mágica con éxito de acogida para la entrada en el municipio de los Reyes Magos en sidecar y un descapotable. Los de Oriente fueron escoltados por moteros del Club Os Lóstregos y una batucada. Tras la cabalgata tuvo lugar la tradicional audiencia real, en la que se repartieron caramelos.

Éxito de la llegada de los Reyes en sidecar a A Lama