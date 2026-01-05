Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Choca contra el muro de una casa en Pontevedra al conducir drogado

El accidente tuvo lugar en el entorno de O Marco de madrugada

La farola contra la que chocó el vehículo, una zona de velocidad máxima de 40. / FdV

Ana López

Pontevedra

Un hombre resultó herido leve de madrugada tras salirse de la vía en Pontevedra, un accidente provocado por el consumo de drogas.

Según informan desde la Policía Local, el vehículo bajó desde la carretera que conduce al centro Príncipe Felipe y chocó contra una farola en una zona de velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. Después se quedó parado en la calle Pereiras porque chocó contra un muro de una casa.

Los agentes hicieron diligencias por influencia de drogas y el conductor, herido leve, fue trasladado a un centro sanitario. El coche fue llevado al depósito municipal.

