El CEIP Barcelos inicia el año con un deseo cumplido: la retira del transformador

Hay deseos para el nuevo año que a veces se cumplen, aunque sea con mucho retraso. Es el caso de la comunidad educativa del CEIP Barcelos de Pontevedra, que inicia el 2026 con un espacio libre disponible, el que hasta hace unos días ocupaba un viejo transformador de energía de Fenosa.

La operación de retirada se ha llevado a cabo hace unos días y la buena noticia corrió como la pólvora entre las familias, que ya hacen bromas sobre posibles nuevos usos de esta área anexa al edificio.

Han tenido que pasar años, «demasiados», en opinión de los padres y profesorado, para que se culminase la retirada de una instalación que incluso llegó a provocar un buen susto en diciembre de 2018, cuando se incendió en pleno transcurso de las clases. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños por ese motivo.

Hay que recordar que este transformador ya no estaba funcionando, puesto que recientemente se instaló otro en las cercanías, de carácter subterráneo. Sobre la actuación en el viejo se llegó a un acuerdo en septiembre de 2019 entre el Concello de Pontevedra la empresa Unión Fenosa, a través del cual se debía trasladar. Según ese convenio, el nuevo sería enterrado fuera del área de las obras que se ejecutaron en la calle de O Rouco, para que dejase de suponer un peligro de forma definitiva.

Ese acuerdo, precisamente, se estableció por el citado incendio de 2018, que obligó a evacuar al alumnado del centro educativo y provocó cortes en el suministro eléctrico a cientos de clientes de la compañía eléctrica en el casco urbano pontevedrés.

Aquel incidente provocó incluso un encierro en el centro escolar por parte de los padres, cansados ya de que no se pusiese fin al problema. Fue una llamada con el compromiso del alcalde de Pontevedra de que se iniciarían los trámites para su retirada lo que los calmó entonces.

En cualquier caso, tiempo después se anunció que el espacio quedaría libre durante el primer trimestre de 2025, pero aún tuvieron que pasar unos meses más para que la empresa lo efectuase. De hecho, esta cuestión fue recordada en varias ocasiones por los populares de Pontevedra, que tachaban de «inadmisible» el caso.

Ahora, por fin, el céntrico colegio podrá utilizar esa pequeña área para su actividad diaria, una vez liberada de la vieja instalación.