Un belén de 20 metros cuadrados y muchos recuerdos metidos en el garaje

En un garaje de Salcedo, la Navidad no se mide en días, sino en recuerdos y metros cuadrados. Allí, desde hace varias décadas, Juan A. Losada Barreiro construye cada mes de diciembre un belén que ya ocupa unos 20 metros cuadrados. «Lo monto siempre en el puente de la Constitución y tardo unos tres días en ponerlo a punto», confiesa Losada.

Poco a poco, su obra se va haciendo cada vez más grande. Lo que empezó como una afición familiar ha terminado por convertirse año tras año en una pequeña atracción que ya es todo un clásico navideño en Salcedo.

Detrás de este popular belén hay muchas horas de trabajo, algunas, incluso, a deshora: «A veces me pongo con el belén a las dos de la mañana», comenta sobre su pasatiempo, añadiendo que las partes más complicadas son las que involucran sistemas como «la caída del agua del río desde lo alto del castillo».

Sin embargo, él no es el único apasionado de este inmenso decorativo navideño. «Nos gusta a todos, tanto a mi mujer como a mis hijos; al final ya es tradición», sostiene. Sus hijos, que ya superan ambos la treintena, crecieron entre figuras, ríos y montañas, y Losada confía en que la historia continúe: «Yo pienso que sí, que seguirán haciéndolo».

El Nacimiento instalado en el garaje. / Rafa Vázquez

Aunque en caso de que no quieran prolongar la tradición cuando él ya no pueda seguir levantando cada Navidad su particular belén, asegura que «contrataré a alguien para que lo haga y yo me quedaré como director de obra», sobre una acción que «me pide el cuerpo cuando se acercan las fechas».

Durante todos estos años «se ha ido corriendo la voz», señala. Recuerda que en su día el Concello le daba premios y afirma que en el barrio lo esperan cada año: «Lo malo es que la Navidad pasa rápido y los niños tienen colegio, pero yo lo dejo montado casi hasta febrero. Algún año llegó incluso a marzo», situación por la que sus hijos protestaron al quedarse durante tantos meses sin lugar de aparcamiento.

Sus visitas llegan desde Pontevedra, Moraña, Cuntis y otros puntos de la comarca, e incluso familiares de todos los rincones del panorama nacional. Por ello, prefiere organizarlas con antelación: «Siempre digo que lo mejor es que me llamen, así nos organizamos». Su teléfono móvil de contacto, para poder concertar la visita, es el 670 43 41 72.

En cuanto a las escenas y personajes, Losada es fiel a la tradición: «Los Reyes y el portal, eso no puede faltar». Aunque también reconoce que hay espacio para la figura que buscan todos los niños desde el primer momento en cada visita, el caganer.

Cada año que pasa, la motivación por levantar este gran belén sigue intacta en su casa. En ningún momento se ha planteado dejarlo, ya que le transporta a su infancia a través de los recuerdos, cuando la Navidad «era el día más importante y bonito del año».