Un belén de 20 metros cuadrados y muchos recuerdos metidos en el garaje
Juan A. Losada Barreiro levanta cada Navidad esta particular decoración navideña en su casa
Recibe decenas de visitantes atraídos por lo que considera una experiencia única
En un garaje de Salcedo, la Navidad no se mide en días, sino en recuerdos y metros cuadrados. Allí, desde hace varias décadas, Juan A. Losada Barreiro construye cada mes de diciembre un belén que ya ocupa unos 20 metros cuadrados. «Lo monto siempre en el puente de la Constitución y tardo unos tres días en ponerlo a punto», confiesa Losada.
Poco a poco, su obra se va haciendo cada vez más grande. Lo que empezó como una afición familiar ha terminado por convertirse año tras año en una pequeña atracción que ya es todo un clásico navideño en Salcedo.
Detrás de este popular belén hay muchas horas de trabajo, algunas, incluso, a deshora: «A veces me pongo con el belén a las dos de la mañana», comenta sobre su pasatiempo, añadiendo que las partes más complicadas son las que involucran sistemas como «la caída del agua del río desde lo alto del castillo».
Sin embargo, él no es el único apasionado de este inmenso decorativo navideño. «Nos gusta a todos, tanto a mi mujer como a mis hijos; al final ya es tradición», sostiene. Sus hijos, que ya superan ambos la treintena, crecieron entre figuras, ríos y montañas, y Losada confía en que la historia continúe: «Yo pienso que sí, que seguirán haciéndolo».
Aunque en caso de que no quieran prolongar la tradición cuando él ya no pueda seguir levantando cada Navidad su particular belén, asegura que «contrataré a alguien para que lo haga y yo me quedaré como director de obra», sobre una acción que «me pide el cuerpo cuando se acercan las fechas».
Durante todos estos años «se ha ido corriendo la voz», señala. Recuerda que en su día el Concello le daba premios y afirma que en el barrio lo esperan cada año: «Lo malo es que la Navidad pasa rápido y los niños tienen colegio, pero yo lo dejo montado casi hasta febrero. Algún año llegó incluso a marzo», situación por la que sus hijos protestaron al quedarse durante tantos meses sin lugar de aparcamiento.
Sus visitas llegan desde Pontevedra, Moraña, Cuntis y otros puntos de la comarca, e incluso familiares de todos los rincones del panorama nacional. Por ello, prefiere organizarlas con antelación: «Siempre digo que lo mejor es que me llamen, así nos organizamos». Su teléfono móvil de contacto, para poder concertar la visita, es el 670 43 41 72.
En cuanto a las escenas y personajes, Losada es fiel a la tradición: «Los Reyes y el portal, eso no puede faltar». Aunque también reconoce que hay espacio para la figura que buscan todos los niños desde el primer momento en cada visita, el caganer.
Cada año que pasa, la motivación por levantar este gran belén sigue intacta en su casa. En ningún momento se ha planteado dejarlo, ya que le transporta a su infancia a través de los recuerdos, cuando la Navidad «era el día más importante y bonito del año».
La emoción llega más allá de las figuras
Uno de los valores añadidos que presenta esta tradición es que, entre las figuras, «hay algunas que me regalaron personas que ya no están. Cuando las pongo, me acuerdo de ellas».
Esta implicación emocional no se limita únicamente a su casa; se extiende a todo el vecindario, ya que «siempre te traen algo, a la gente le gusta colaborar y sentirse parte».
Y es que parte del montaje es totalmente artesanal. «Las figuras son de barro; muchas las pinté yo», garantiza Losada, que argumenta que «las casas, los castillos y todos los paisajes naturales son hechos a mano».
Además, para muchos, visitar el belén es también una excusa social, ya que «hay gente que viene a mi casa una sola vez al año», dice entre risas.
La reacción del visitante que lo ve por primera vez suele ser de sorpresa: «Siempre dicen que esto es una obra de arte y que les sorprende que sea tan grande para estar en una casa particular».En algunos casos, la emoción se desborda y «algunos rompen a llorar».
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres de cada diez hogares de Pontevedra basan los ingresos en las pensiones, prestaciones y rentas
- La Reina del Mercadillo sube como la espuma: 'Solo quiero hacer olvidar los malos momentos a la gente
- Fallece la pontevedresa Emilia Rey Cobelo, madre de los empresarios Emilio y Miguel Lago Rey
- Los ambulantes de Pontevedra advierten: «Se va a hundir también la feria de Estribela»
- El «racinguismo» desembarca en Pontevedra
- Mínimos incidentes en una despedida del año a lo grande en Pontevedra
- La Agencia Tributaria devuelve más de 147 millones de euros en Pontevedra
- Pontevedra presume de una San Silvestre «líder» nacional