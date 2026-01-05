795.000 euros para agua de diálisis en Montecelo

La Xunta de Galicia ha licitado por 794.970 euros el suministro, instalación y puesta en marcha de dos sistemas de tratamiento de agua osmotizada para diálisis en el Hospital Gran Montecelo, una medida para mejorar la atención sanitaria en esta área de referencia del Servizo Gallego de Saúde.

El contrato, publicado en el Portal de Contratos Públicos por la Consellería, permitirá que las empresas interesadas presenten sus ofertas hasta el 26 de enero. Los sistemas incluirán equipos de tratamiento con anillos de distribución de agua osmotizada, paneles de puesto de diálisis y sistemas completos de almacenamiento y distribución de soluciones concentradas ácidas. Uno de los equipos dará cobertura a la unidad de hemodiálisis de pacientes crónicos ambulatorios, mientras que el otro atenderá a pacientes hospitalizados en UCI, REA y coronarias.

El proyecto busca que el nuevo equipamiento esté operativo sin interrumpir los servicios existentes, garantizando la continuidad asistencial y respondiendo a las necesidades de alta capacidad y calidad de agua ultrapura. La inversión refuerza la hemodiálisis en el centro, ofreciendo un servicio más eficiente y seguro, en línea con la modernización sanitaria de la Xunta.