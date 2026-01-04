La titularidad municipal de la sede, vía para «salvar» la Escuela de Piragüismo

El calvario que desde hace años sufre la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, cuna de grandes campeones pero con unas instalaciones tercermundistas en As Corvaceiras, podría finalizar en cuestión de meses. La nave que utilizan como base de operaciones, en muy mal estado y a la espera de una profunda reforma, se encuentra en terrenos de Portos de Galicia en la zona portuaria de Pontevedra y el club la utiliza bajo concesión.

Pero es precisamente ese trámite uno de los obstáculos para poder modernizar la nave, además de una financiación de al menos 400.000 euros que no puede reunir la entidad.

Por ello, Portos y el gobierno local negocian una fórmula para «salvar» la Escuela de Piragüismo que pasa por anular la concesión a favor del club y traspasarla al Concello. Hace unas semanas, ambas partes se reunían y pactaban la tramitación de «un convenio de colaboración para que la administración local pueda asumir la gestión y reforma de la escuela de piragüismo de la ciudad, situada en dominio público portuario». En aquella reunión, entre el presidente del ente público, José Antonio Álvarez, y la concejala de Deportes de Pontevedra, Anabel Gulías, Álvarez Vidal mostró la disposición de Portos de Galicia «a agilizar la tramitación de la rescisión de la concesión que ostenta actualmente la Escuela de Piragüismo para la explotación de la nave en la que desarrolla su actividad, a petición de la propia entidad».

Una vez resuelta esta tramitación, Portos de Galicia y el Concello de Pontevedra firmarán un convenio en virtud de la que la administración local asumirá la titularidad de la gestión del inmueble». Además, en el marco de este acuerdo, Portos de Galicia asumirá los costes derivados de la dotación de la red de saneamiento del edificio, mientras que el Concello financiará la reforma del local para mejorar las condiciones de la actividad de los deportistas.

Parte de las embarcaciones se guarda en un contenedor. | Rafa Vázquez

Con más de tres décadas de historia, 150 socios y cuna de grandes deportistas que han pasado por sus instalaciones, la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra necesita desde hace años esta reforma «en profundidad» de la vieja nave que ocupa en el Peirao das Corvaceiras. Estas instalaciones, en su día vinculadas al centenario Gremio de Mareantes, presentan serias deficiencias, que la Escuela lleva varios años tratando de arreglar llamando a las puertas de varias administraciones públicas.

En 2024 se renovó la concesión de la nave por parte de Portos de Galicia, pero lo que entonces se vio como una oportunidad para acometer esas obras, se ve ahora como un obstáculo, de ahí el convenio para cambiar esa situación que negocian las instituciones, al que se aferra ahora el club.

En su día, hace más de un año, el gobierno local planteó un proyecto de reforma de es escuela de piragüismo, que inicialmente se cifraba en 450.000 euros que permitiría al Concello «emprender la redacción del proyecto e iniciar el proceso de contratación de la obra». En ello confiaban los 150 palistas de este histórico club, en el que cada día entrenan decenas de pequeños deportistas de todas las edades y que deben hacerlo entre estructuras casi ruinosas, con vestuarios «propios de una película de los años 60», explican, y bajo un techo que evidencia la edad de la construcción.