Salida de los Reyes del puerto de Sanxenxo

Los Reyes Magos partirán el lunes del puerto de Sanxenxo para dirigirse a Portonovo, a la zona de La Curva, donde se recreará un belén viviente realizado por la Asociación Cultural Lembranzas. Melchor, Gaspar y Baltasar saldrán en carrozas a las 18.30 horas, pero desde dos horas antes recibirán a los niños con caramelos.