Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Maduro, capturado por EEUUCelta - ValenciaVíctimas Identificadas SuizaBaliza V-16 GaliciaTranquilizantes sin recetaLeixoes reta a Vigo
instagramlinkedin

Salida de los Reyes del puerto de Sanxenxo

Los Reyes Magos, en Sanxenxo con sus pajes. | FdV

Los Reyes Magos, en Sanxenxo con sus pajes. | FdV

Los Reyes Magos partirán el lunes del puerto de Sanxenxo para dirigirse a Portonovo, a la zona de La Curva, donde se recreará un belén viviente realizado por la Asociación Cultural Lembranzas. Melchor, Gaspar y Baltasar saldrán en carrozas a las 18.30 horas, pero desde dos horas antes recibirán a los niños con caramelos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents