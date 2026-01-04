La Reina del Mercadillo sube como la espuma: "Solo quiero hacer olvidar los malos momentos a la gente"

Hay pocos pontevedreses que no conozcan ya a Rita Vidal Aboal, porque es de esas personalidades arrolladoras que se hace notar, para bien, allá donde está. Pero su fama local se ha disparado como la espuma y ya no tiene fronteras desde que empezó de broma colgando un vídeo en la red social TikTok hace ahora un año y que tuvo miles de reproducciones. Desde entonces la cifra de seguidores no deja de subir, siendo en Instagram donde más tiene: 34.000. ¿La clave de su éxito? Su espontaneidad, la misma que derrocha en su puesto en los mercadillos, de ahí su nombre artístico: La Reina del Mercadillo, o Rita la Bonita.

La temática de sus grabaciones es muy diferente. Habitualmente cuelga contenidos cada mañana y noche dando los buenos días y noches a sus seguidores, así como consejos básicos o reflexiones sobre la vida, los de la mujer sencilla que es y que se dirige a la pantalla casi siempre vestida en pijama, como los que vende a diario a precios súper asequibles.

Pero también ofrece otras historias, como su espectacular cambio físico a raíz de una reducción de estómago en 2024, con un peso que ahora mantiene con fuerza de voluntad y entrenamientos.

Rita Vidal Aboal atiende a una mujer en su puesto de venta de pijamas. / RAFA VAZQUEZ

«Me escribe mucha gente que pasa malos momentos con enfermedades, depresión... Yo no soy psicóloga ni busco hacerme rica con las redes, sino hacer olvidar esos malos momentos a la gente», explica a FARO, y pone como ejemplo el caso de una mujer a la que con un vídeo arrancó su primera sonrisa en dos años, ayudándola en el duro trance de la pérdida de un ser querido.

«Yo no busco nada con esto. De hecho se han puedo en contacto conmigo para llevarme las redes, subirme los seguidores..., pero a mí no me interesa. Yo soy una persona que no busco grandes cosas. Con estar como estoy ya me llega. No soy nada materialista. No le pido mucho a la vida», reconoce.

También aprovecha las redes para dar visibilidad a un sector, el de la venta ambulante, que no pasa por su mejor momento con la elevadísima oferta tanto en tiendas físicas como en internet.

Su día a día se mueve entre el trabajo en los mercadillos (los sábados siempre en Pontevedra), sus entrenamientos físicos («no es fácil, hay que mantenerse, pero yo soy constante») y el ocio, ya que su pasión es viajar; de hecho, ya tiene su próxima escapada en el horno: Marruecos.

Pero, además, Rita la Bonita, de 47 años, guarda un secreto en su árbol genealógico: forma parte de la familia, por parte de madre, del temido pirata pontevedrés Benito Soto Aboal y, por parte de padre, del titiritero Barriga Verde. «Y los dos tienen calle en Pontevedra», celebra.