La Policía de Poio pide a los Reyes Magos «voluntad política y respeto»

La Policía Local de Poio ha escrito su particular carta a los Reyes Magos con el deseo de que este año se resuelva de una vez por todas un problema de carácter laboral que lleva enquistado ya demasiado tiempo entre el cuerpo y el gobierno local de Ángel Moldes y que también está afectando a los vecinos del municipio y a su seguridad. En la misiva a los de Oriente, piden cuestiones muy concretas que pondrían fin a meses de desacuerdo: una planificación «realista» de personal para cubrir todos los turnos con garantías, respeto institucional hacia los profesionales de la Policía Local y sus representantes, transparencia y voluntad política «para solucionar un problema estructural y no parchearlo con excusas».

«Queridos Reyes Magos: Este año no os escribimos para pediros juguetes, perfumes o tecnología. Os escribimos desde Poio para pediros algo mucho más básico y necesario: Seguridad, dignidad laboral y sentido común para la Policía Local y, por extensión, para todos los vecinos y vecinas del municipio».

Así comienzan la carta a Melchor, Gaspar y Baltasar, en la que indican que durante los últimos meses — «y especialmente en fechas sensibles como el periodo navideño»— se han visto obligados a informar a la ciudadanía «de una realidad que resulta difícil de explicar y aún más difícil de justificar». «Poio se ha quedado, en la práctica, sin un servicio policial operativo y suficiente, llegando a darse situaciones en las que solo un agente presta servicio en turno de mañana, sin cobertura real en otras franjas horarias y sin capacidad material para atender emergencias, controles o incidencias ordinarias», lamentan.

"Poio se ha quedado sin cobertura real en algunas franjas horarias y sin capacidad material para atender emergencias, controles o incidencias ordinarias"

Denuncian una «gestión deficiente y prolongada en el tiempo» y que se ha intentado minimizar esta situación «hablando de protocolos inexistentes, de supuestas medidas alternativas o de vías de mediación que poco o nada tienen que ver con la obligación legal de dotar al municipio de un servicio policial adecuado».

En este sentido, puntualizan que no se abrió el protocolo que se decía haber abierto y que «los agentes trabajan bajo presión, con turnos limitados, sin refuerzos y con una sensación creciente de abandono institucional».

A esta situación se suma además, según indican, «el impago de las horas extraordinarias correspondientes a 2024, un hecho especialmente grave cuando se exige disponibilidad, esfuerzo y responsabilidad a quienes sostienen el servicio en condiciones precarias».

Recalcan, eso sí, que no es solo una cuestión económica: «Las faltas de respeto reiteradas hacia los profesionales, la ausencia total de planificación y el escaso sentido común de quienes tienen capacidad de mando para buscar soluciones reales han terminado por cronificar un problema que podría y debería haberse resuelto hace tiempo».

Aunque no mencionan directamente e ningún momento al equipo de gobierno de Ángel Moldes, sí hablan de «improvisación constante, falta de diálogo efectivo y negativa a asumir responsabilidades han convertido lo que era una dificultad organizativa en un conflicto estructural». «Una vez más quien sale perdiendo no es solo la Policía Local, sino la ciudadanía, que ve cómo su municipio queda desprotegido en momentos clave», advierten.