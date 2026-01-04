Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Parada de los Reyes en el Hospital Provincial

Melchor, Gaspar y Baltasar harán una parada mañana lunes en el Hospital Provincial de Pontevedra, donde visitarán a los niños ingresados durante estas fiestas navideñas.

