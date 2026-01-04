«Lo mejor de mi profesión es ayudar a la gente»

«Lo que no entiendo es por qué arde tanto Galicia, eso no lo entiendo», reconoce Francisco Díaz tras veinte años surcando los cielos y enfrentándose a las llamas. Este piloto que maneja la artillería pesada en la lucha contra el fuego constata el gran cambio experimentado en los últimos años en la lucha contra los incendios.

—¿Cómo surgió su vocación?

—Siempre me había gustado volar, pero el punto de inflexión fue aquel día en que mi padre me llevó a ver los helicópteros. Allí coincidí con un piloto que hoy es compañero mío. Me preguntó si quería subir, me dio una vuelta y me quedé fascinado. A partir de ahí, el camino no fue fácil; tuve que sacar el curso a trancas y barrancas por el gran esfuerzo económico que suponía. Cuando lo conseguí, en 2005, me llamaron para empezar en la empresa de extinción y ahí fue donde me enamoré definitivamente de la lucha contra incendios.

—En estos 20 años de trayectoria ¿en qué ha cambiado la batalla contra el fuego desde el aire?

—Ha ido a mejor creo yo, aunque habrá gente que piense diferente, sobre todo en cantidad de medios y en la rapidez de respuesta. Hoy trabajamos mucho más rápido que antiguamente, con más medios. Sin embargo, el escenario es más complejo. Ahora se habla de incendios de quinta o sexta generación que parecen imparables… Lo que creo es que faltan cortafuegos grandes y cuidados donde la llama sea más baja, ventanas de oportunidad para que podamos actuar. Lo que no entiendo es por qué arde tanto Galicia, eso no lo entiendo.

—¿A qué llamamos incendios de quinta o sexta generación?

—Según los expertos, que yo no lo soy, dicen que por el abandono del campo hay mucha más maleza y que arde mucho más rápido. Entonces, aunque tengamos más medios y actuemos más rápido el incendio avanza también más rápido que antiguamente, cuando había menos maleza porque la gente trabajaba más en el campo. Realmente para mi el fuego es igual, lo que pasa es que hay que atacarlo de otra manera que no se atacaba antiguamente. El gran problema de los incendios es el abandono del campo, con lo que no se crean ventanas de oportunidad, un sitio donde el manto es más bajo, la llama más suave y ahí es donde se suele atacar cuando hay un incendio grande para aplacarlo. Al no tener tantas zonas de esas es más difícil pararlos.

—Pilota ahora el Super Puma. ¿Qué diferencia marca esta aeronave en un incendio forestal?

—Es el modelo más grande que trabaja actualmente en España para extinción. Sus grandes ventajas son la gran rapidez y la capacidad: puede descargar hasta 3.500 litros de agua. Al ser tan rápido, nos permite llegar cuando el incendio todavía es manejable. Es una máquina muy versátil y maniobrable a pesar de su tamaño. Actualmente trabajo para el Ministerio y comunidades como Andalucía o Castilla-La Mancha, que son los que tienen contratado el helicóptero.

—También trabaja para Chile.

—Sí, también nos han contratado dos años y en febrero me iré para Chile por tercer año consecutivo.

—La seguridad en este trabajo es crítica. ¿Cuáles son los límites físicos y legales a los que se enfrentan?

—La ley en España es muy clara por seguridad: en extinción de incendios podemos volar hasta dos horas continuadas. Después de ese tiempo, estamos obligados a descansar al menos 40 minutos. Y el límite máximo de vuelo es de ocho horas diarias.

—En sus inicios trabajó con el mítico Nikolai Melnik, el piloto que selló el reactor de Chernóbil. ¿Qué huella le dejó aquella experiencia?

—Tuve la inmensa suerte cuando empecé con los incendios de coincidir con él cuando yo volaba con el helicóptero ruso Kamov. Melnik era un héroe, pero también una persona extraordinaria, un gran profesor y un jefe excelente. Era valiente y muy gracioso; decía que se había quedado a vivir en España por el vino y la buena vida, lo contó en un documental (risas).

—Es un enamorado de su profesión ¿qué es lo que le sigue llenando al aterrizar después de una jornada agotadora?

—Lo mejor de mi profesión es la satisfacción de ayudar a la gente, aunque muchas veces ellos no lo sepan estás ahí ayudando. A veces apagas una llama que está amenazando una casa y después te vas al hotel y te encuentras con los vecinos del pueblo que te preguntan: «¿Cómo va la cosa?». Explicas que algo se ha podido hacer, otras no. Y haber podido ayudar llena, la verdad.