Las familias numerosas de Poio ya pueden pedir la bonificación en el recibo del IBI

El Concello de Poio informó ayer de que ya está abierto el plazo para que las familias numerosas del municipio puedan solicitar la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), una medida que permite reducir el importe del recibo entre un 40% y un 90%.

Esta bonificación específica para familias numerosas se suma a la bajada general del tipo impositivo del IBI del 0,47 al 0,43, que beneficiará a todos los hogares del municipio en los próximos recibos, según indica el gobierno local. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 31 de marzo, tanto en el registro municipal como a través de la sede electrónica del Concello. Junto con la solicitud, deberá acercarse la siguiente documentación: título de familia numerosa vigente a 1 de enero del ejercicio en el que deba aplicarse la bonificación, certificado o volante de empadronamiento y la declaración del IRPF de los miembros de la unidad familiar, o bien la autorización a la administración tributaria municipal para consultar estos datos en la Agencia Tributaria.

Para poder beneficiarse de la bonificación, la renta de la unidad familiar dividida entre el número de miembros no podrá superar el doble del Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en 12 pagas. En el caso de las familias con hasta tres hijos, la reducción será del 40%. A partir de ahí, se incrementará en un 10% adicional por cada hijo más (50% con cuatro hijos, 60% con cinco, y así sucesivamente), hasta alcanzar un máximo del 90% para las familias con ocho o más hijos.

La bonificación tendrá una vigencia de cinco años, siempre que no se produzcan cambios en las condiciones del sujeto pasivo beneficiario, que deberán ser comunicados al Concello. Las familias que ya solicitaron esta bonificación en el año anterior y mantienen la misma situación no tendrán que presentar una nueva solicitud. Una vez transcurridos los cinco años, será necesario presentar, antes de 31 de marzo del año correspondiente, una declaración responsable en la que se haga constar que se siguen cumpliendo los requisitos.

El Concello de Poio recuerda su compromiso «con el apoyo a las familias, apostando por políticas sociales, educativas y de conciliación».