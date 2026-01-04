Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido un hombre de 54 años por violencia de género y malos tratos en Pontevedra

La víctima y su hijo fueron atendidos por los servicios sanitarios tras los episodios de violencia

Patrullas de la Policía Local en el centro de Pontevedra. / RAFA VAZQUEZ

REDACCIÓN

Pontevedra

Agentes de la Policía Local detuvieron al mediodía de Nochevieja a un hombre de 54 años como presunto autor de un delito de violencia de género y malos tratos en el ámbito familiar. La intervención se produjo tras la llamada de un vecino, que informó de que su vecina y su hijo menor se habían refugiado en su vivienda tras sufrir un episodio de violencia.

Una vez en el lugar, los agentes entrevistaron a la víctima, quien relató que su pareja, con la que tiene un hijo en común, padece problemas de adicción al alcohol que derivan en violencia psicológica y coacciones constantes hacia ella y el menor. Según el testimonio, cuando el hombre no logra que se haga lo que él quiere, reacciona gritando y golpeando objetos del hogar, generando un ambiente de miedo y tensión permanente que afectaba gravemente tanto a la madre como al niño.

El día de la detención, el hombre llegó ebrio y trató de obligar a la mujer a prepararle la cena; ante su negativa, comenzó a gritar y a golpear el mobiliario. La víctima explicó además que el menor sufrió hasta dos episodios de violencia física, recibiendo bofetadas y patadas por parte del padre, quedando emocionalmente afectado.

Se solicitó la presencia de una ambulancia para atender a madre e hijo, quienes fueron evaluados por los servicios sanitarios. Finalmente, los agentes procedieron a la detención del hombre, que fue trasladado y puesto a disposición judicial, mientras la víctima y su hijo quedaron bajo protección y seguimiento por las autoridades competentes para garantizar su seguridad.

