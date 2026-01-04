Cuntis proyecta un gimnasio en el antiguo matadero local

El Concello de Cuntis inicia el año 2026 impulsando un ambicioso proyecto: dotar al municipio de instalaciones deportivas «de primer nivel». El alcalde, Manuel Campos, visitó las dependencias del antiguo matadero municipal, que el gobierno local aspira a transformar en gimnasio. Se trata de una actuación que se financiaría a través de fondos del III Plan Extra de Infraestructuras Deportivas, de la Diputación de Pontevedra, y que tiene como objetivo «fomentar los hábitos y la vida saludable entre el vecindario cuntiense, así como ser un referente deportivo en el entorno del Umia».

Tal y como figura en el proyecto remitido a la institución provincial, el presupuesto para llevar a cabo estas obras ascendería a un total de 96.877,45 euros, IVA añadido. En el documento se detallan los trabajos que serán necesarios llevar a cabo para dar vida al futuro gimnasio, entre los que se encuentran la recuperación integral del inmueble, que pasaría a contar con todos los servicios básicos, una nueva cubierta y, una vez rehabilitado, se dotaría de equipación deportiva para acoger las actividades que allí se desarrollen.

Además, el Concello también apuesta por mejorar los accesos en el entorno. Tal y como recuerda el alcalde, las dependencias se emplazan en una zona estratégica, en la Rúa do Balnario, muy próximas a las Termas y al CPI Aurelio Marcelino Rey García.

«Queremos aprovechar este espacio, que ya es de titularidad municipal, para convertirlo en un punto de atracción en el que a deporte y ocio se refiere, para personas de todas las edades», indicó Manuel Campos.

Con respeto a la ejecución del proyecto, el período estimado para llevar a cabo los trabajos sería de seis meses. Previamente, además de la aprobación de la ayuda por parte de la Diputación, sería preciso llevar a cabo el proceso de licitación pertinente, previo a la adjudicación de la obra.

El alcalde de Cuntis recuerda que el gobierno local se mantiene firme en su compromiso de «promover iniciativas y proyectos que redunden en la mejora, mantenimiento o construcción de nuevas instalaciones deportivas».