Cestas para tres puertas en Ponte Caldelas

Ponte Caldelas ya tiene ganadores del Concurso de Decorados de Nadal. Las tres puertas del municipio ganadoras por su decoración son las de Cristina Villaverde, de A Reigosa, con 645 «me gusta»; Francisco Pazos, de Tourón, con 542, y Mariluz Boullosa, de Barbudo, con 504 «me gusta». Todos recibieron cestas de productos gourmet preparadas desde el Concello.

