Dos cabalgatas de Reyes en Caldas

Las calles de Caldas recibirán a los Reyes Magos en dos cabalgatas. La primera será hoy a primera hora de la tarde, y con parada en todos los centros sociales, y la segunda el lunes.

