Así será la Cabalgata de Reyes en Pontevedra: horario y recorrido

El próximo lunes, 5 de enero, Pontevedra celebrará su cabalgata de Reyes Magos. Sus majestades de oriente partirán desde la Avenida de Lugo, a las 18.00 horas.

Desde la cita de 2025, se plantea que el desfile sea apto para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), por lo que el primer tramo del recorrido será en silencio, sin música alta ni estímulos sonoros intensos. De esta forma, se busca que todas las niñas y niños puedan disfrutar del evento.

Recorrido de la Cabalgata de Pontevedra

Durante su recorrido, las cabalgatas recorrerán las calles de Pontevedra repartiendo caramelos y alegría a los pequeños de la Boa Vila. Desde la Avenida de Lugo, la comitiva pisará la calle Loureiro Crespo, Benito Corbal y Praza de España, hasta llegar a la Alameda.

El séquito real estará integrado por las tres carrozas de los sabios de oriente, sus pajes, grupos de animación y música. También se incluirán charangas y espectáculos de 'performance', además de la Banda de Música de Pontevedra. Participarán igualmente la Policía Local y el camión escalera de los Bomberos. Además, formarán parte del desfile varias carrozas temáticas.

Para absorber el flujo de visitantes que quieran acudir al evento, el Concello mantendrá su plan especial de movilidad. Como recomendación, las autoridades proponen que quienes lleguen a la ciudad, tanto de las parroquias como de la comarca, utilicen exclusivamente los aparcamientos de borde gratuitos y eviten a toda costa entrar con el coche al centro.