Búsqueda incansable de la perra Maty en Vilaboa, nueva víctima de los petardos

Nuria, su familia y amigos, así como voluntarios, están buscando incansablemente a Maty, una perra mayor de 11 años que lleva desaparecida desde el pasado 31 de diciembre. El animal huyó espantado de su casa en Vilaboa, en el lugar de Acuña, por el ruido de petardos y jóvenes derrapando con los coches esa tarde de Nochevieja. Desde entonces no la han vuelto a ver.

Son muchos días ya y están desesperados y muy tristes, hasta el punto de que están saliendo mañana y tarde a buscarla y el sábado incluso organizaron una batida, pero no hay rastro de ella. La preocupación va en aumento porque es una perra de edad avanzada y desconocen en qué estado se puede encontrar.

"Seamos conscientes de que por una tontería podemos hacer mucho daño, desde a un niño con autismo a un animal" Nuria — Dueña de la perra

Tal y como explica la joven, voluntaria de la asociación de rescate animal Ohana, la perra "tiene chip, está castrada y es sociable y muy buena". Advierte, eso sí, que "no vale para la caza ni para la cría", obviamente. No lleva collar, es de color marrón/canela y blanco y de tamaño mediano (unos 10 kilos).

La familia ya estaba muy atenta a los petardos y bombas, pero no les dio tiempo a encerrar a Maty antes de que la celebración comenzase en la calle, porque era muy temprano y de tarde todavía. "Ya tenemos una valla alta, pero se debió asustar tanto que no sabemos ni cómo pero la saltó. Tenemos otro perro epiléptico, por lo que siempre tenemos mucho cuidado, porque son momentos horribles. La gente que lanza petardos debería pensar que la fiesta tiene que ser para todos, porque si no, no es fiesta", afirma Nuria, para añadir que "seamos conscientes de que por una tontería podemos hacer mucho daño, desde a un niño con autismo a un animal".

El teléfono de contacto en caso de ver a Maty es el 673027064.