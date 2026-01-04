Los ambulantes de Pontevedra advierten: «Se va a hundir también la feria de Estribela»

La jornada de ayer fue muy diferente a las que habitualmente vive el mercadillo de Pontevedra de los sábados en la calle Rafael Areses, a orillas del río Lérez. Si habitualmente la falta de público se hace notar, en esta ocasión las vacaciones navideñas de los clientes, así las compras de Reyes y la ausencia de lluvias propiciaron la mañana perfecta en ventas, para una gran mayoría de puestos, aunque ya se sabe que el contento general es imposible de conseguir.

Sin embargo, los ambulantes no tienen reparos en confesar su descontento en general con el actual gobierno local, al que acusan de que el mercadillo haya ido a menos con el paso de los años hasta el punto de que «peligra por su desaparición». Pero van más allá, advierten de que la situación en la feria de Estribela, en la parroquia de Lourizán, lindando con el municipio de Marín, «es aún peor».

En conversación con FARO, algunos de estos vendedores, que prefieren no publicar su nombre, explican que, a día de hoy, siguen sin entender por qué tuvieron que volver a la calle Rafael Areses habiendo otras opciones posibles sobre la mesa.

Uno de los puestos de ropa. | R.V.

Para entender bien la historia hay que remontarse a abril de 2023. A finales de ese mes, y hasta mediados de julio, el mercadillo se trasladó provisionalmente a la Alameda de Pontevedra a raíz de las obras de construcción del parque de agua en su ubicación habitual. La experiencia fue todo un éxito, tanto para vendedores como para compradores, que recuperaban el hábito de comprar en la feria pontevedresa. Es importante destacar que en ese momento, gobernaba el BNG con el PSOE, siendo estos últimos los responsables del área de Promoción Económica y, por tanto, de mercados.

Poco duró la alegría, ya que con motivo de las fiestas locales se volvió a trasladar la instalación de puestos al entorno del Recinto Ferial, aunque los vendedores se negaron a hacerlo e hicieron huelga.

Así pues, el Concello de Pontevedra dio orden de que pudieran montar en la Avenida de Bos Aires, en las inmediaciones de la Plaza de Abastos. Ahí comenzó la división de los vendedores y el gobierno local se hartó, ordenando el regreso a Rafael Areses en octubre de 2023, no sin que hubiera varias manifestaciones con vehículos y camiones por la ciudad para mostrar el malestar de los vendedores. Ya habían sido las elecciones municipales y el BNG gobernaba en solitario, por lo que el sector ambulante perdía el apoyo de los socialistas.

Fue esta última decisión de moverlos la que los feriantes no entienden. «Había un estudio según el cual había cuatro ubicaciones posibles: el Mercado, Campolongo (que ya habíamos ocupado en alguna ocasión por pruebas deportivas), la Alameda (que era la que más nos gustaba a todos) y esta de Rafael Areses. Si no queremos esa del Mercado, ¿por qué nos mandan directamente aquí, habiendo la posibilidad de Campolongo o Alameda?», se pregunta una vendedora que lleva más de 30 años en las ferias.

Esa misma cuestión se la hacen otros: «No sabemos por qué acabamos aquí».

Ambiente en el mercadillo pontevedrés. | R.V.

Críticas a Lores

Se sienten abandonados por el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Lo que le echan en cara es que «nunca nos recibió». «La concejala (por Anabel Gulías, responsable de Promoción Económica) es muy política. A mí me recuerda a Telmo Martín, de Sanxenxo (PP), porque todo es sí, sí y buenas caras y después nunca es nada», se lamentan. «Además, quien manda es él».

«Cuando Lores era concejal decía que no bajaría la feria de la Praza de Barcelos, y no solo la bajó, sino que ahora allí se hacen mercadillos de alimentación», señala un ambulante con más de 40 años de experiencia.

Sobre la ubicación de Rafael Areses las quejas no cambian, son año tras año las mismas: no cuentan con baños ni contenedores, la gente acude menos al tener que cruzar el puente, llas lluvias les inundan los puestos ubicados al lado del parque de agua...

Dan por perdido este mercadillo, «porque la gente aquí no baja», pero también advierten de que el de Estribela, en la parroquia de Lourizán, adolece. «Si aquí en su momento llegamos a ser más de cien y ahora somos 56, en Estribela la cosa pinta muy mal. El otro día éramos tres puestos de verdura y dos de ropa», alertan.

«Esa feria la había cogido la Asociación de Feriantes y también llegamos a ser unos cien. Cuando la cogió el Concello en 2010 se hundió. Ahora no dan licencias y la gente se da de baja», se lamenta una vendedora.

Lo que está claro es que la venta ambulante sobrevive en una época marcada por la feroz competencia de las ventas en internet y las grandes multinacionales, que hacen agonizar al pequeño comerciante.