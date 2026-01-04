Más de 77.000 euros para convenios con colectivos en Cerdedo-Cotobade
Cerdedo-Cotobade
El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, firmó un total de 33 convenios nominativos con la totalidad del tejido asociativo del municipio por un importe global de 77.700 euros, reafirmando así «el compromiso del gobierno local con el asociacionismo como pilar fundamental de la vida social, cultural, educativa y deportiva del ayuntamiento».
Las aportaciones municipales están destinadas a financiar proyectos muy diversos, entre los que se incluyen actividades extraescolares, fiestas gastronómicas, recuperación del Carnaval, música tradicional, deporte base...
