La Xunta licita la rehabilitación de centros en Marín y Campo Lameiro

La Xunta de Galicia ha licitado la rehabilitación integral de los colegios O Seixo (Marín) y Plurilingüe Pedro Antonio Cerviño (Campo Lameiro), con una inversión de 1,8 millones de euros. Las obras, que se realizarán a lo largo de 2026, forman parte del Plan de nueva arquitectura pedagógica.

El objetivo principal es mejorar el confort térmico y la eficiencia energética de ambos centros. En el CEIP O Seixo, con un presupuesto de más de 1,1 millones, se renovará la cubierta con panel sándwich aislante, se aislarán las fachadas exteriores, se instalarán carpinterías de aluminio con rotura de puente térmico y doble vidrio, y se colocarán falsos techos, paneles fonoabsorbentes y luminarias LED.

Además, se redistribuirán espacios para crear un aula para 4º de Infantil y una sala auxiliar, y se instalará un ascensor para mejorar la accesibilidad del colegio.

En el CEIP Plurilingüe Pedro Antonio Cerviño de Campo Lameiro, el presupuesto de licitación supera los 710.000 euros. Las obras incluyen la sustitución de la cubierta por un panel sándwich con aislamiento térmico, el revestimiento exterior de las fachadas con sistema SATE y el reemplazo de las carpinterías por otras de alta eficiencia energética.