La Xunta licita la rehabilitación de centros en Marín y Campo Lameiro
La Xunta de Galicia ha licitado la rehabilitación integral de los colegios O Seixo (Marín) y Plurilingüe Pedro Antonio Cerviño (Campo Lameiro), con una inversión de 1,8 millones de euros. Las obras, que se realizarán a lo largo de 2026, forman parte del Plan de nueva arquitectura pedagógica.
El objetivo principal es mejorar el confort térmico y la eficiencia energética de ambos centros. En el CEIP O Seixo, con un presupuesto de más de 1,1 millones, se renovará la cubierta con panel sándwich aislante, se aislarán las fachadas exteriores, se instalarán carpinterías de aluminio con rotura de puente térmico y doble vidrio, y se colocarán falsos techos, paneles fonoabsorbentes y luminarias LED.
Además, se redistribuirán espacios para crear un aula para 4º de Infantil y una sala auxiliar, y se instalará un ascensor para mejorar la accesibilidad del colegio.
En el CEIP Plurilingüe Pedro Antonio Cerviño de Campo Lameiro, el presupuesto de licitación supera los 710.000 euros. Las obras incluyen la sustitución de la cubierta por un panel sándwich con aislamiento térmico, el revestimiento exterior de las fachadas con sistema SATE y el reemplazo de las carpinterías por otras de alta eficiencia energética.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres de cada diez hogares de Pontevedra basan los ingresos en las pensiones, prestaciones y rentas
- El niño que proyecta minipisos y busca amigos
- Muface Sí entrega más de 15.000 firmas en Pontevedra para reclamar una atención «digna y equitativa»
- Mínimos incidentes en una despedida del año a lo grande en Pontevedra
- Luz verde a la rehabilitación de la antigua rectoral de San Bartolomé
- Una San Silvestre familiar, animada y de récord en la Boa Vila
- El recuerdo de aquellos años en el Sagrado
- Dos heridos graves y un coche incendiado en un accidente de madrugada en Caldas