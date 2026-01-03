El show «Sim Sabalim» aterriza en Riomaior
Vilaboa acoge el espectáculo de magia, teatro y marionetas «Sim Sabalim» en la casa de la cultura de Riomaior esta tarde a a partir de las 20.00 horas a cargo de Javier Muro. Se trata de un espectáculo donde los muñecos cobran vida, se mueven, hablan, cuentan cosas de sus vidas y también hacen magia, porque ellos son los protagonistas del propio show teatral.
