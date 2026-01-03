El «racinguismo» desembarca en Pontevedra

El ambiente de derbi ya se nota en las calles de A Boa Vila. Desde la media mañana, los centenares de hinchas del Racing de Ferrol caminan por las calles de la ciudad deseosos de un gran partido de fútbol a las 16.30 horas. Los desplazados, debidamente acompañados por la Policía Nacional al ser un partido declarado por la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte, se encuentran en los establecimientos de la rúa Cruz Vermella, cerrada al paso para el resto de la gente en el cruce con Pedro Amoedo, para prepararse para el partido.

Los aficionados granates, en su emplazamiento habitual de la Praza da Verdura / Rafa Vázquez

Desde su llegada se escucharon cánticos a favor del conjunto ferrolano y, como es habitual en los partidos de máxima rivalidad, melodías enalteciendo al Racing sobre el Pontevedra. Los vecinos del lugar, pese a que está todo controlado por las fuerzas de seguridad, se encuentran molestos ante el ruido y la cantidad de hinchas que abarrotan una zona residencial y bde paso habitual de tantos ciudadanos. La molestia también es notable en los negocios de la zona, que además de ver limitada su clientele, al ser una zona acotada, tienen el riesgo de poder ser vandalizados sus locales en caso de trifulcas.