«¿Habéis sido buenos? ¿Queréis estar con los Reyes?». El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, se dirigió de este modo a los cientos de niños que acudieron ayer al pazo provincial a la visita de los Reyes Magos, su primera parada en la ciudad este 2026.

Los de Oriente llegaron a la avenida de Montero Ríos en el interior de tres coches oficiales Škoda y fueron recibidos por las autoridades, que los condujeron al interior del edificio institucional, donde ya aguardaban las familias.

Baltasar abraza a un niño. | R.V.

Domínguez, acompañado del diputado de Cultura, Jorge Cubela, les dio la bienvenida y cedió la palabra a Gaspar, que recordó que se trata de un «viaje exprés» y que «pasado mañana (por el lunes por la noche) tenemos una cita muy importante». «Los Reyes Magos estamos encantados de visitar la Diputación de Pontevedra», añadió.

Los pequeños escucharon emocionados las palabras del rey mago pelirrojo, favorito de muchos de ellos. A continuación Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados de su séquito, subieron hasta el salón de plenos al ritmo del «Arre borriquito», donde tuvo lugar la recepción y donde ya recibieron de las manos de los propios niños sus ansiadas cartas para recibir los regalos en caso de haber sido buenos.

Un momento de la recepción. | R.V.

Hay que recordar que el día grande con los Reyes Magos es el próximo lunes, con la recepción oficial con el alcalde en la Praza de España a las 11 horas y la cabalgata a las 18 horas. Partirá de la avenida de Lugo y bajará por Loureiro Crespo, Benito Corbal, Praza de España y concluirá en la Alameda. Con motivo de este evento especial, el centro de la ciudad sufrirá cortes de tráfico.