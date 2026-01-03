El PSdG de Poio arremete contra los presupuestos de este nuevo año

El Partido Socialista de Galicia en Poio criticó la falta de mejorías reales en el municipio ante el alto presupuesto probado para 2026. Desde la oposición sostienen que «cada año cuesta más mantener al Concello, pero Poio no mejora».

En el comunicado emitido para hacer público su malestar, el grupo de Gregorio Agrís defiende que «el supuesto crecimiento de del presupuesto no responde a una mejor gestión ni a una mayor capacidad económica, sino a la independencia absoluta de la contratación de nuevos préstamos. Poio no avanza porque se planifique mejor, sino porque otros pagan o porque se endeuda», sostienen desde la segunda fuerza electa en los comicios.

Llevado al día a día y según el Partido Socialista de Galicia en Poio, el presupuesto no mejora la limpieza ni el mantenimiento, no apuesta por la movilidad ni refuerza los servicios públicos. Además, advierten de que las cuentas sientan las bases para una subida histórica del precio del agua, que recaerá sobre la vecindad sin que esta medida figure de forma clara en el propio presupuesto municipal.

Desde el Partido Socialista de Galicia en Poio concluyen que el presupuesto de 2026 consolida un modelo agotado, sustentado en un elevado gasto fijo, un incremento de la deuda y la ausencia de una visión clara de municipio, una situación que mantiene a Poio estancado y a la espera de soluciones concretas que respondan a las necesidades reales.