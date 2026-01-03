El «potencial mundial» del Camiño Portugués dispara su crecimiento un 340% en una década

Las cifras del Camiño Portugués a Santiago parecen no tener techo y 2025 así lo ha demostrado. El año se ha cerrado con un total de 190.344 peregrinos en las dos rutas de esta variante que pasa por Pontevedra, la conocida simplemente como Camiño Portugués y la llamada Camiño Portugués por la Costa.

Ha vuelto a ser un año de récord, una tendencia que se repite en los últimos años pero que, aún así, va a más. Hay varias cuestiones que destacar, como que las rutas portuguesas se acercan inexorablemente en cifras a la francesa, la más numerosa en caminantes hasta el momento. El año que acaba de terminar ésta recibió 242.175 peregrinos. Hay que ver que la diferencia en períodos anteriores entre caminos era mucho más amplia. Todo apunta a que, de seguir así, el portugués le rebasará en cuestión de tiempo.

En la misma línea, de hecho, y teniendo en cuenta los datos de hace una década, el Camino Francés recibía a 172.222 peregrinos en un año y el portugués a 43.138 con sus dos variantes. El crecimiento de ambos ha sido muy diferente, ya que si bien todos aumentan, el francés creció un 40% entre 2015 y 2025 (69.953 peregrinos de diferencia al alza), mientras que el portugués un desorbitado 341% (147.206 más).

Las causas del auge

Para el presidente de la Asociación de Amigos e Amigas do Camiño Portugués a Santiago, Tino Lores, estas cifras tienen una explicación muy simple: «Ha dejado de ser un camino europeo a ser un camino mundial».

Reconoce que 2025 ha sido «un año espectacular» y que a los números oficiales aún habría que sumar un 20% más de peregrinos que no solicitan la compostela y que también realizan la ruta a la capital gallega.

La asociación gestiona desinteresadamente y a través de la figura de los «hospitaleros» (voluntarios) el único albergue público de peregrinos con el que cuenta la ciudad, el «Virxe Peregrina», en funcionamiento desde agosto de 1999, Año Santo.

Tino Lores recuerda que la creación del aeropuerto de Porto, en la vecina Portugal, ha marcado un antes y un después en el Camiño de Santiago. Con numerosas conexiones por aire con diferentes países del mundo, ha disparado el «potencial extranjero del Camiño». «Una persona de Australia llega antes a Porto que a Roncesvalles, de ahí que elijan la ruta portuguesa», razona.

A esto hay que sumar que el Camino Francés sufre ya desde hace años esa saturación que pronto acusará el Portugués. «En Sarria se acumulan los peregrinos y no tienen escapatoria», se lamenta.

«Además, hay otro asunto importante: los peregrinos que llegan ‘alén do mar’ tienen solamente un mes para visitar esto. Si el Camino Francés les lleva 30 días y el Portugués solo 10, está claro cuál eligen para poder seguir visitando el resto de Europa», indica en base a su experiencia en el trato directo con los caminantes.

Reconoce que la ruta a Compostela no ha llegado aún a su tope: «Hasta que deje de llegar flujo de gente de Estados Unidos y China, esto no para. Además, esto ahora es imparable, ¿cómo lo paras? Tendrías que deshacer el camino físico».

Para poder atender a ese flujo de gente, en la comarca de Pontevedra han abierto a lo largo de los años numerosos establecimientos privados pensados para los peregrinos, desde albergues hasta los llamados «hostel». Con ellos, a día de hoy, se satisface la demanda de un sector que sigue en auge y que las 86 plazas del albergue público no hubieran cubierto cubrir.