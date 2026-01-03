El parking Nauta Sanxenxo bate su récord de facturación

La facturación del parking público Nauta Sanxenxo alcanzó en 2025 su máximo histórico, con unos ingresos de 793.074 euros, lo que supone un incremento del 5,4 % respecto a 2024, hasta ahora el año con mejores resultados desde su apertura. Todo ello, además, manteniendo las mismas tarifas.

El crecimiento de este servicio público también se refleja en el número de vehículos estacionados a lo largo del año, que ascendió a 167.524 coches, 3.775 más que en el ejercicio anterior.

La actividad del aparcamiento, situado en el puerto deportivo de Sanxenxo, se consolida así como un indicador de la evolución económica del municipio. El recinto dispone de un total de 584 plazas, distribuidas entre la planta pública interior (206), la exterior (200) y el parking privado (178).

Asimismo, vecinos y visitantes pueden beneficiarse de dos horas gratuitas diarias en temporada baja si tienen el vehículo censado en el municipio. Durante 2025, un total de 4.746 usuarios hicieron uso de esta medida, generando 26.286 descuentos aplicados.

En lo que respecta a la rotación de vehículos, el mes con mayor actividad fue agosto, con 34.316 coches, seguido de julio (26.133). A continuación se situaron junio, con 15.720 estacionamientos, el mes que registró el mayor incremento interanual, y septiembre, con 15.503.

También destacan algunos meses de temporada baja por su volumen de uso, como abril, con 13.372 vehículos, mayo, con 12.046, y diciembre, con 12.412 coches.