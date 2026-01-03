La nueva residencia de mayores de Cerdedo-Cotobade coge forma

El gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, y el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, visitaron esta mañana las obras de la futura residencia de mayores y centro de día de Carballedo.

El regidor destacó el avance de las obras tras completarse actuaciones imprescindibles, como el soterramiento de la línea eléctrica que atravesaba la parcela. Esta intervención, considerada «clave para desbloquear el proyecto», contó con una aportación de la Xunta de más de 134.000 euros.

El equipamiento supone una inversión cercana a los 4 millones de euros, de los que el Concello de Cerdedo-Cotobade aporta 750.000. Se construirá sobre cinco parcelas que suman 10.688 metros cuadrados y contará con un edificio de 3.304 metros cuadrados, organizado en tres módulos.

En su primera fase ofrecerá 59 plazas residenciales y un centro de día con capacidad para entre 16 y 26 usuarios, con el objetivo de «reforzar la atención de proximidad y permitir que los vecinos sigan en su entorno con servicios especializados», argumentan desde el Concello. Anuncian que el proyecto contempla una posible ampliación para duplicar la capacidad residencial.

La puesta en marcha generará una veintena de empleos directos. Además, una vez en funcionamiento, las personas usuarias podrán acceder a ayudas y prestaciones a través de la colaboración de la Xunta de Galicia.

Cubela subrayó que «esta residencia es una demanda histórica y una prioridad absoluta», porque permitirá «ofrecer una respuesta digna, próxima y de calidad» y complementará la red de recursos del municipio, con la aspiración de consolidar Cerdedo-Cotobade como «referente comarcal» en la atención a la tercera edad.