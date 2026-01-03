Muere el párroco de Tenorio, Jesús Escudeiro, a los 95 años

El cura párroco de Tenorio durante más de sesenta años, don Jesús Escudeiro Gandos, falleció el pasado 2 de enero a los 95 años de edad. Se trata de una de las figuras más queridas del municipio de Cerdedo-Cotobade, donde fue párroco de Almofrei, Borela, Viascón y también San Xurxo de Sacos. El funeral será esta tarde a las cinco en la iglesia San Pedro de Tenorio y será enterrado en el cementerio del mismo nombre.

Tal y como lamentó el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, "su buen hacer, su sensibilidad y su presencia constante hicieron de él un referente para varias generaciones de vecinas y vecinos de Tenorio y de todo el entorno".

"A lo largo de seis décadas de servicio pastoral, don Jesús ejerció su labor con humildad, coherencia y una profunda vocación de servicio, haciendo del voto de pobreza y de la discreción una forma de vida. Siempre próximo, siempre atento a las personas, supo acompañar al vecindario en los momentos más importantes y también en los más difíciles, dejando una huella humana y moral imposible de olvidar. Su marcha deja un vacío profundo en nuestro municipio. Perdemos un guía espiritual, pero también un hombre bueno, comprometido con su gente y con su territorio", resume el regidor local.

Asimismo, destaca que "en el plano personal, tuve la honra de participar en el homenaje de sus bodas de oro como párroco de Tenorio, un acto que simbolizó el reconocimiento sincero de una comunidad entera la una vida entregada a los demás".

"Guardaré siempre en mi corazón un recuerdo cariñoso de un hombre que desde la humildad y su profesión de fe siempre estuvo al servicio de las personas en los momentos más difíciles que nunca olvidaremos. Que la tierra te sea leve", concluye Cubela.

Jesús Escudeiro había nacido en enero de 1930 y fue ordenado sacerdote en 1955.