La magia de «lo hecho a mano» invade la ciudad

Los artesanos del mercadillo de la plaza de Ourense ultiman sus ventas en la recta final de un mes de actividad protagonizado por el mal tiempo y las compras de última hora. Las lluvias de diciembre «han condicionado mucho las ventas, aunque la gente sigue viniendo a comprar», explica Carmen Rey, desde su puesto PlaymoRey.

No obstante, la vendedora asegura que el 8 de diciembre «fue el día con más movimiento», al menos, en su puesto, añadiendo que «se nota que la gente primero mira y después vuelve a buscar el regalo».

La actividad de PlaymoRey consiste en personalizar las populares figuras «Playmobil» recreando a personalidades reconocidas a nivel mundial como Michael Jackson o a los integrantes del grupo AC/DC, entre otros.

Además, uno de sus pedidos más habituales consiste en reproducir fotografías de familiares o amigos de sus clientes utilizando los accesorios adecuados en cada muñeco.

Piezas de música tradicional en Os Alegres. / Rafa Vázquez

A pesar de que puede parecer un nicho orientado al público infantil, Carmen Rey garantiza que «no es solo para niños», sosteniendo que también funciona muy bien para los adultos, ya que su público principal oscila entre los 30 y 40 años, «muchas veces buscando algo especial para regalar», confiesa.

Desde el otro lado del mercadillo, Carmen Quintás, responsable del puesto de Os Alegres, vaticina desde su experiencia en años anteriores que lo mejor está todavía por llegar.

«Aquí en Pontevedra se espera siempre a última hora, los últimos días suelen ser los mejores», dice Quintás de cara a la recta final de las ventas en la plaza de Ourense.

Con un stand dedicado íntegramente a los instrumentos tradicionales de la cultura popular gallega, Carmen Quintás explica que «mucha gente descubre instrumentos tradicionales que no conocía y hay que explicárselos», como por ejemplo el carrizo, «un juguete sonoro tradicional que antes se hacia con la cáscara de una nuez y un palo para el reclamo de los pájaros», explica.

A pesar de vivir un año «más flojo en términos de ventas respecto a la pasada edición», han tenido problemas de stock, «tengo encargos y algunas piezas ya están vendidas», comenta.

Y es que, subraya que su negocio es la esencia pura de la artesanía. «Os Alegres es un taller artesanal, no una fábrica», afirmando que cada pieza esta hecha a mano y dándole la espalda por completo a la venta online.

Respeta que muchos compañeros de gremio opten por vender sus productos a través de las redes sociales o vía página web. Sin embargo, para ella «lo mejor siempre será el cara a cara», ya que es «lo que mantiene la esencia de la artesanía».

Las joyas artesanales de Buchanan. / Rafa Vázquez

Muchos de estos artesanos ya encadenan varias participaciones en este mercado navideño pontevedrés. No obstante, algunos se estrenan por primera vez en esta edición.

Es el caso de Roberto Buchanan. Joyero artesanal con piezas talladas principalmente en plata, aterrizó en Pontevedra desde Argentina hace varios años para dedicarse a su verdadera pasión: la artesanía.

Destacando también la buena afluencia del puente de diciembre, Buchanan exclama que el rango en el que notó una mayor oleada de clientela fue del 19 al 24 de diciembre, ya que ahí «la gente viene a por el regalo de Navidad».

Aunque recuerda que muchos también optan por la opción de «autorregalarse un capricho navideño» durante esta época de fiestas en la ciudad.

Uno de los momentos más especiales de esta Navidad ha sido cuando «me pidieron un encargo para hacer un regalo a los trabajadores de una empresa», donde personalizó un set de sus joyas para repartirlas posteriormente entre los miembros de la entidad.

A modo de reflexión general valoran «muy positivamente» tanto los horarios como la ubicación de los puestos en la ciudad, pero recuerdan que el precio de salida para participar «ha subido un 25 por ciento respecto al año pasado, rondando los 1.250 euros».

Cuentan que siguen sacando beneficio durante el mes de actividad en la céntrica plaza pontevedresa, pero comentan que su margen de rentabilidad «se ve reducido», ya que «nosotros no podemos aumentar una cuarta parte el precio de nuestros productos», concluyen.