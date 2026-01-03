El IES Aquis Celenis prevé abrir su puertas este abril

El IES Aquis Celenis de Caldas de Reis continúa avanzando en su ampliación, prevista para ser terminada en abril. El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, ha visitado el centro en el que la Consellería invierte más de 5,3 millones de euros.

Rodríguez señaló que se trata de «la obra de ampliación de mayor envergadura» que la Xunta ejecuta ahora mismo en un centro educativo. La actuación cuenta con un plazo de 16 meses, y «ya está al 70%», prevista a terminar ya dentro del curso 2025/26.

El conselleiro explicó que el proyecto responde «al incremento de demanda de plazas» en el municipio y se enmarca en el Plan de nova arquitectura pedagóxica, orientado a ampliar espacios y oportunidades donde surgen nuevas necesidades de escolarización. Además, incluye una «rehabilitación integral de un edificio de casi 40 años, con modernización y mejoras de eficiencia energética», destacan.

La ampliación se ejecuta en vertical, añadiendo una nueva planta para «ganar aulas de ESO y Bachillerato y adaptar el instituto a espacios más flexibles y polivalentes». También se amplía por un lateral para habilitar un nuevo gimnasio de 223,8 m² y un porche cubierto. La intervención incorpora, asimismo, una nueva cubierta de panel sándwich de 3.059 m².

En materia energética, se renueva la envolvente «con aislamiento tipo SATE en 3.874 m² de fachadas, se sustituyen 370 ventanas y 12 puertas y se instalan 979 luminarias LED». En la cubierta del bloque norte se colocan 42 módulos fotovoltaicos de 540 vatios. Se actualizan, además, instalaciones eléctricas, ventilación, protección contra incendios y calefacción, cambiando la caldera de gasóleo por una de pellets en el resto.