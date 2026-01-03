Fariña prevé un 2026 como un año «que pasará a la historia de Caldas»

El 2026 «quedará en la historia de Caldas», asegura el teniente de alcalde, Manuel Fariña. Lo hará «como el año en que la Carballeira y el Jardín Botánico recuperarán su esplendor», avanza. En el balance del año pasado, destacó el trabajo en Deportes, Medio Ambiente, Cultura y Festas, y defendió que la humanización del Campo da Torre se hará con el «modelo BNG», incorporada al Plan Extra de la Diputación tras la exigencia del Bloque.

De cara a 2026, situó como proyecto estratégico la reforma de la Carballeira, Bien de Interés Cultural, para «mejorar calidad y potenciar turismo». La redacción del plan turístico y de musealización —con centro de visitantes, videomapping y experiencias inmersivas— avanza «a todo ritmo», y la rehabilitación de los espacios verdes prevé finalizar antes de este verano. Su área también gestiona una subvención de 1,4 millones de euros.

En deporte, subraya las obras de modernización de vestuarios y nueva sala polivalente del pabellón, la mejora energética con placas solares y la renovación de iluminación y cubierta del campo de As Corticeiras, con más actuaciones previstas. Añadió a su vez la nueva pista multideporte de A Tafona.

Fariña indicó que este año Caldas acogerá el Campeonato de España de Trail Running. En cultura y fiestas, resaltó una agenda «más activa que nunca» y participación récord. En turismo, valoró las nuevas oficinas en el centro, al paso del Camino de Santiago, como uno de los grandes atractivos.