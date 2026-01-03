Fallece la pontevedresa Emilia Rey Cobelo, madre de los empresarios Emilio y Miguel Lago Rey

Pesar en la familia Lago Rey de Pontevedra con el fallecimiento de la madre, Emilia Rey Cobelo, a los 98 años.

Se trata de la madre de los conocidos empresarios pontevedreses Emilio José y Miguel Lago Rey.

Está siendo velada en el Tanatorio Pontevedra, desde donde será conducida el domingo a las cinco hasta el cementerio municipal de San Mauro, para ser inhumada. Asimismo, el funeral se celebrará el lunes a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor de Pontevedra.

Emilia Rey Cobelo era la madre de Emilio José y Miguel Lago Rey, fundadores en 1986 de «Lago Aves, Huevos y Caza», una de las empresas locales de alimentación más reconocidas del municipio y con mayor facturación del mismo. Miguel es, además, presidente de la asociación de comerciantes de la zona monumental de Pontevedra, CCUZM.

El éxito de ambos hermanos no hubiera sido posible sin el esfuerzo del abuelo, José Lago, y de Emilia Rey y su esposo, que en su momento regentaron una conocida pollería, la semilla del futuro negocio de sus hijos.

Durante todo el día se han acercado hasta el Tanatorio Pontevedra familiares y amigos, así como conocidas personalidades del mundo de la empresa, la política y la sociedad de la ciudad.