El espectáculo «Pica Pica» llega este domingo a Poio

El Concello de Poio acoge mañana una de las citas más esperadas de la programación navideña con la llegada del espectáculo internacional del conocido grupo infantil «Pica Pica», que hará parada en la carpa Poio Máxico, situada en A Seca, dentro de su gira de Navidad. La actuación comenzará a las 18.00 horas y contará con entrada gratuita.

Coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo álbum digital, «Navidad Total», el público podrá disfrutar en familia de un espectáculo lleno de música, baile y diversión, en el que no faltarán villancicos, canciones de reciente estreno y algunos de los grandes éxitos del grupo. Se trata de una propuesta pensada especialmente para las crianzas, aunque abierta a todo el público familiar, con el objetivo de compartir momentos únicos durante estas fechas.