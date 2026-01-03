La Diputación abre el plazo de solicitud del Plan +Provincia

La Diputación de Pontevedra publicó ayer viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (BOPPO) las bases del +Provincia 2026-2027, el plan de obras y servicios de competencia municipal de carácter bienal dotado de 85 millones de euros para los municipios de menos de 50.000 habitantes de la provincia. A partir de este lunes 5 de enero (el 4 de enero en el caso de la línea 1 de 2027), los ayuntamientos tendrán tres meses para presentar sus solicitudes de financiación para inversiones, gasto corriente, activación del empleo y redacción de proyectos para la transformación y modernización de los municipios.

El plan reparte el crédito de acuerdo con criterios objetivos (población, superficie y núcleos) e introduce el reto demográfico y el envejecimiento como criterios para distribuir las aportaciones, con el objetivo de aminorar la brecha de población que afecta principalmente a los municipios rurales de la provincia. Forma parte, además, del esfuerzo inversor del gobierno provincial, que eleva los recursos a los ayuntamientos en 2026 a un total de 128 millones de euros, destacando junto con el Plan +Provincia los 35 millones del Plan Provincia Extraordinaria – Plan Extra y 8 millones del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas.