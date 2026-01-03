El BNG denuncia el deterioro del mirador de Peixeira

Pocos meses después de su inauguración, el contorno del Mirador da Peixeira continúa mostrando deficiencias evidentes y problemas de seguridad que afectan a quienes transitan por la zona, habiéndose registrado ya algunas caídas, afortunadamente sin consecuencias graves. Lo que en su día se presentó como un espacio moderno y atractivo para vecinos y visitantes, hoy refleja un notable desgaste y falta de mantenimiento que preocupa a la comunidad.

A pesar de que la obra contó con una inversión superior a 800.000 euros, muchos usuarios consideran que el espacio no cumple con las expectativas generadas y que no se ha logrado mantener en condiciones óptimas. Recientemente, el BNG de Sanxenxo manifestó su preocupación por la situación del mirador, destacando la necesidad de una intervención urgente que garantice tanto la seguridad como la conservación del entorno.

El Mirador da Peixeira sigue siendo un lugar emblemático, especialmente por albergar la obra del escultor Alfonso Vilar. Sin embargo, el estado actual de su entorno pone de relieve la importancia de revisar su conservación y gestión, para que este espacio pueda cumplir con su función como referente cultural y punto de encuentro de la comunidad.