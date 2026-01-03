Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan 'Renova' coches GaliciaTarifas Vitrasa 2026Cabalgata Reyes VigoObras de Vigo en 2026Tragedia en SuizaEstreno de 'Rondallas'
instagramlinkedin

La Agencia Tributaria devuelve más de 147 millones de euros en Pontevedra

Se han pagado ya el 96% de las devoluciones solicitadas por los contribuyentes

Solo en la delegación pontevedresa se presentaron casi 304.000 declaraciones relativas a 2024

Varias personas entran en el edificio de la Agencia Tributaria en Pontevedra.

Varias personas entran en el edificio de la Agencia Tributaria en Pontevedra. / RAFA VAZQUEZ

Ana López

Pontevedra

La Agencia Tributaria ha devuelto hasta el pasado 30 de diciembre un total de 147,086 millones de euros de la campaña de la renta de 2024 en la delegación de Pontevedra, que abarca tanto a los contribuyentes de la ciudad capitalina como a los de su área de influencia (no es provincial, ya que Vigo tiene delegación propia).

Según ha informado el Ministerio de Hacienda, de este modo se han abonado el 96,46% de los importes solicitados y se han efectuado un 98,22% de las devoluciones solicitadas en número.

A cierre de año se presentaron 303.690 declaraciones, lo que supone un 0,84% más que en el ejercicio anterior en las mismas fechas, cuando habían sido 301.147 en la delegación pontevedresa. Es, junto con la de A Coruña, también con un 0,84%, la que más aumenta en presentaciones, ya que el resto de delegaciones aumentaron en menor medida sus cifras: la de Vigo un 0,68%, la de Lugo un 0,47% y la de Ourense un 0,14%.

En base a la información oficial de Hacienda, en la delegación capitalina de las 198.481 devoluciones solicitadas de pago han tenido resultado positivo un 98,22%, es decir, 194.942. Son un 3,23% menos que en el ejercicio anterior, cuya cifra fue mayor: 201.450.

Además, sobre la declaración de la renta de 2024 se solicitaron un total de 152,488 millones de euros en el área de Pontevedra, de los cuales se han pagado ya los inicialmente citados 147,086 millones, que son, en todo caso, un 0,96% más que los de la declaración de la renta de 2023 (145,682 millones de euros).

En el caso de Galicia, se presentaron en 2024 un total de 1.501.477 declaraciones, un 0,70% más que el año anterior, cuando fueron 1.491.064.

Campaña de avisos

Destacan desde el Ministerio de Hacienda que durante la campaña, y en el marco de una estrategia de asistencia preventiva al contribuyente para evitar errores y omisiones, este año se mantuvo la campaña de envío de cartas (además de avisos en Renta Web y en la App en el apartado de estado de tramitación de la declaración) a contribuyentes que presentaron su declaración modificando información aportada por la Agencia para que valorasen si deben o no presentar una declaración rectificativa adaptándose a la información que le consta a la AEAT.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents