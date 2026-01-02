Sanxenxo inicia el año con 17 obras en marcha o pendientes de contratar

Sanxenxo empezará 2026 con una importante cartera de obras en ejecución, 9, y casi, otras tantas, 8, en proceso de contratación que está previsto que se liciten en el primer semestre del año. Un listado de proyectos que suman más de 10 millones de euros, financiados con fondos propios y de otras administraciones.

Entre las obras en ejecución, destaca la Humanización do Camiño de Arra con un importe de 276.739 euros. Pendiente de los trabajos de jardinería se encuentra la mejora del acceso a la Travesía Areal con una inversión que ronda los 166.604 euros. Ambos financiados a través del Plan Máis Provincia.

A punto de culminar se encuentra la construcción del cierre perimetral del Punto Limpo, financiado con fondos europeos y fondos propios y cuya inversión asciende a 94.868 euros. La mejora del acceso al lugar de A Laxe y Padriñán, entorno del colegio de A Florida, también se encuentra en ejecución. La inversión asciende a 64.960 euros y está financiada por el Agader.

Las obras de mejora del entorno del Mercado de Sanxenxo, pendientes de la pintura y del traslado del semáforo, valoradas en 292.195 euros, así como la Rehabilitación de A Telleira, valorada en 832.902 euros, también se encuentran en proceso de ejecución. En el mismo punto se encuentra la rehabilitación del antiguo Colexio de O Cruceiro, por 2,4 millones, que albergará un FP Dual de hostelería y restauración, un centro social de mayores y una biblioteca.

A punto de terminar se encuentra la mejora de eficiencia energética da Casa de Cultura de Nantes, con una inversión de 149.318 euros.

En fase de adjudicación o contratación se encuentran la rehabilitación del edificio Multiusos de Portonovo (1,3 millones de euros), la humanización del Camiño do Castro en Dorrón (412.445 euros), el acondicionamiento y mejora de iluminación de los campos de fútbol de O Revel y Baltar (93.024 euros), la ampliación de vestuarios en el campo de fútbol de Baltar (61.753 euros), la humanización del núcleo rural de Padriñán, la humanización del núcleo rural de Aios (674.190 euros), paseo litoral desde el paseo de Silgar hasta Rafael Picó (1.799.995 euros) y mejora de la seguridad vial Portonovo- A Vichona (922.856 euros).