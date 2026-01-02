Pontevedra presume de una San Silvestre «líder» nacional
ANA LÓPEZ
El servicio de Deportes del Concello de Pontevedra valoró este viernes la participación en la San Silvestre del pasado 31 de diciembre, con 7.000 corredores y caminantes, lo que supone un 8,33% de la población empadronada en la ciudad.
«Pontevedra se sitúa como líder indiscutible en comparación con las principales ciudades del Estado. Mientras Pontevedra moviliza a más del 8 % de su vecindario, ciudades con una gran tradición en esta prueba registran porcentajes mucho menores, como Toledo (5,90%), San Sebastián (3,16%) o Madrid, donde su masiva San Silvestre Vallecana apenas representa al 1,21 % de la población», presume el gobierno local. «En Galicia, la diferencia también es notable respecto a ciudades como A Coruña (2,70%) o Vigo (2,02%), añaden.
El evento trascendió lo puramente deportivo para convertirse en una fiesta de la salud y la convivencia, «lo que demuestra la buena salud del deporte base pontevedrés». Charo Castro, presidenta de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra —entidad encargada de la dirección técnica de la carrera en colaboración con el Concello de Pontevedra—, valoró muy positivamente el desarrollo de la prueba: «Fue un éxito. No solo es una carrera, es una reunión social y una fiesta».
