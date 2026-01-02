A Lama recibirá este sábado a los Reyes Magos subidos en sidecar

Los Reyes Magos adelantarán este año su llegada a A Lama al sábado 3 de enero, a partir de las 17.30 horas. Sus Majestades harán su entrada en sidecar escoltados por el Club Motero «Los Relámpagos» y una batucada que abrirá el desfile por las céntricas calles del municipio.

Previamente, en la Alameda se ubicarán los automóviles participantes en el «A Lama Tuning», una exposición de coches que permanecerán expuestos a la disposición del público para que puedan observar las modificación experimentadas por estos vehículos.

La audiencia real tendrá lugar en el Multiusos de A Lama, donde sus Majestades recogerán las últimas cartas con los deseos de los niños y repartirán golosinas y caramelos entre los asistentes. También habrá un fotógrafo que entregará en papel una fotografía de recuerdo con cada niño y niña que quiera retratar el momento de la estancia de los Reyes Magos.

Para finalizar la jornada, los asistentes compartirán una gran chocolatada gratuita servida por colaboradores tanto en el Multiusos como en la Alameda, para que nadie se quede sin degustar este producto tan propio de los eventos de Nadal.