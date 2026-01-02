Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Exitoso Concerto de Aninovo con Paco Lodeiro y el Ballet de Galicia

Paco Lodeiro canta en el escenario junto a la Sinfónica de Pontevedra.

Paco Lodeiro canta en el escenario junto a la Sinfónica de Pontevedra. / RAFA VAZQUEZ

Ana López

Pontevedra

Un año más, el Pazo da Cultura de Pontevedra se llenó el 1 de enero para la celebración del famoso Concerto de Aninovo, ofrecido por la Orquestra Sinfónica de Pontevedra (con David Fiúza a la batuta), que sorprendió con un viaje que comenzó homenajeando a Los Tamara y continuó con las piezas más festivas de la familia de los Strauss y la actuación del Ballet de Galicia (dirigido por Diego Landín). De este modo, el programa incluyó temas de Prudencio Romo, de los Tamara, y contó con arreglos de Manuel Otero Paino y las voces de Paco Lodeiro y César Romero.

Público asistente al concierto. / Rafa Vázquez

