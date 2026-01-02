Exitoso Concerto de Aninovo con Paco Lodeiro y el Ballet de Galicia
Pontevedra
Un año más, el Pazo da Cultura de Pontevedra se llenó el 1 de enero para la celebración del famoso Concerto de Aninovo, ofrecido por la Orquestra Sinfónica de Pontevedra (con David Fiúza a la batuta), que sorprendió con un viaje que comenzó homenajeando a Los Tamara y continuó con las piezas más festivas de la familia de los Strauss y la actuación del Ballet de Galicia (dirigido por Diego Landín). De este modo, el programa incluyó temas de Prudencio Romo, de los Tamara, y contó con arreglos de Manuel Otero Paino y las voces de Paco Lodeiro y César Romero.
