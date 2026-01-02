Detenido por agredir a su pareja en el domicilio familiar en Pontevedra

Agentes de la Policía Local de Pontevedra detuvieron a un hombre de 32 años de edad como presunto autor de un delito de violencia de género en una intervención realizada el día 27 de diciembre en una vivienda. Los agentes se personaron en el domicilio alrededor de las 22 horas de ese día, después de recibir el aviso de que se estaba produciendo una fuerte discusión entre una pareja en presencia de menores en el lugar (hijos y nieto de la víctima).

La víctima explicó que encontró a su expareja intentando abandonar el domicilio con varias maletas cerradas con candado. Al solicitarle la mujer que las abriera para comprobar el contenido y asegurar que no llevaba objetos de su propiedad, se inició uno forcejeo. El hombre agarró a la víctima por las muñecas, torciéndole el brazo para inmovilizarla, además de insultarla.