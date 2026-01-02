Desalojado un edificio en Monte Porreiro al arder un coche
A.L.
Un edificio de viviendas del barrio de Monte Porreiro de Pontevedra fue desalojado en la tarde de este viernes al arder un coche en un garaje en los bajos del mismo.
Tal y como informaron fueron oficiales, el incendio tuvo lugar en el interior del inmueble, lo que obligó a movilizar a los Bomberos de Pontevedra.
Por precaución, se procedió a desalojar el edificio completo, para evitar riesgos innecesarios, aunque todo apunta a que el fuego solamente afectó a ese vehículo en concreto, que se encontraba en su plaza de garaje.
A las seis y media de la tarde las llamas ya habían sido sofocadas por completo y la zona refrescada, por lo que los vecinos ya pudieron entrar en sus viviendas.
Hasta el lugar, además de los Bomberos, también se acercó la Policía Local de Pontevedra.
