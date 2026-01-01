Una San Silvestre familiar, animada y de récord en la Boa Vila

La ciudad esperaba acabar el año 2025 de la mejor forma. Sonriendo, con buen ambiente y con un clima favorable. Así fue. Siete mil personas se juntaron en el casco urbano de Pontevedra para despedir el año con las zapatillas de correr puestas. Una cifra de personas que iguala el mejor registro histórico de la prueba, de 2019, y que abre la puerta, tal y como comentaron los organizadores hace unos días, a que la siguiente edición opte a alcanzar los ocho mil inscritos.

La salida de la carrera instantes antes del comienzo. | SGP

Para entrar en calor ante la soleada y fría tarde, los participantes calentaron con una clase de zumba. Previo al pistoletazo de salida, los hermanos Chamosa fueron homenajeados por el gran año deportivo que firmaron ambos.

En la prueba participaron familias, grupos de amigos, compañeros de trabajo y de aficiones, todos ellos cruzando la línea de meta con el característico gesto de satisfacción. Los clubes volvieron a convertir el deporte en la mejor forma de despedir el año 2025. Entidades como el Galaico, con sus secciones de natación y sincronizada, el Pontevedra Rugby Club, Mareantes, EPCP, Os Corredores do Inferno o Ciclismo Farto, entre muchas otras, quisieron sumarse a la gran celebración de lo que les une: el deporte.

Lores sostiene el dorsal con el número 7.000. / SGP

La cita tuvo también un marcado carácter festivo gracias a los numerosos participantes que optaron por correr disfrazados. Se pudieron ver desde señoras con carritos de la compra hasta elfos, lobos, dinosaurios, marcianos, el Grinch o incluso cocodrilos llegados del propio Lérez. El jurado tuvo este año una decisión especialmente difícil y finalmente premió como mejor disfraz individual a las “Bolas de Navidad” y como mejor disfraz colectivo a “El Tren de Navidad”, que recibieron sendos lacones y una rosca.

Las familias participan cada año. / SGP

En el apartado deportivo, los podios de esta edición de récord fueron, en categoría masculina, para el atleta de moda, David de la Fuente, seguido de Javier Puig y, en tercera posición, Gustavo Santiago.

En el podio femenino, repitió victoria Sabela Martínez, siendo segunda Candela Castro, ganadora de la edición de 2019, en la que también se habían repartido los 7.000 dorsales. El bronce lo obtuvo Paula de la Torre. Los primeros puestos fueron obsequiados con un jamón y los segundos y terceros con un lacón. Además, todos los integrantes del cuadro de honor, recibieron una rosca.

Jugadoras del Poio no se perdieron la cita. / SGP

Desde La Gimnástica, organizadora del evento, emitieron un mensaje en su página web agradeciendo la gran acogida de la carrera: «Pontevedra es la ciudad del deporte, y hoy lo habéis demostrado una vez más. No tenemos palabras para la acogida de la San Silvestre 2025. Gracias se queda pequeño», declaran.