Mínimos incidentes en una despedida del año a lo grande en Pontevedra
El buen ambiente en las plazas del casco histórico protagonizó las horas previas a Nochevieja
Un detenido por saltarse las medidas de VioGén y una pelea en la calle Sierra fueron las actuaciones más importantes
Pontevedra volvió a despedir el viejo año y a recibir al nuevo con un ambiente festivo en el que los incidentes fueron mínimos. Al igual que ya había pasado en las horas previas a Nochebuena, las que precedieron a la Nochevieja también se caracterizaron por una afluencia importante de personas en las calles de la ciudad, especialmente en las plazas de la zona monumental, con las de Méndez Núñez y A Verdura como las más concurridas. Grupos de amigos y familias se reunieron echando un pulso al frío y celebrando las fiestas navideñas.
El famoso "tardeo", tan de moda desde la época de la pandemia, comenzó ya en la hora del vermú y se extendió hasta poco antes de la cena de despedida de 2025. Una vez entrado el 2026, esos espacios que se habían quedado vacíos volvieron a llenarse.
Según fuentes oficiales, apenas se produjeron incidentes el 31 de diciembre y en la mañana de hoy, 1 de enero. Los más destacables fueron un detenido por saltarse las medidas de VioGén en la mañana del 31 y una pelea en la calle Sierra esa misma noche con un herido trasladado a un centro sanitario, en una actuación de la Policía Nacional.
Varios positivos en alcohol al volante
Asimismo, como es habitual en estas fechas, se constataron varios positivos por conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol. En Nochevieja un coche se salió de la vía en la Avenida de Montecelo, hechos por los cuales se instruyeron diligencias. Afortunadamente, no hubo heridos. Esa misma tarde también otro coche se salía de la vía en la Rúa da Pomba. Igualmente, se instruyeron diligencias y no hubo heridos.
Por último, en la mañana de hoy 1 de enero, también hubo otro conductor positivo por conducción alcohólica, con la consecuente instrucción de diligencias.
- Tres de cada diez hogares de Pontevedra basan los ingresos en las pensiones, prestaciones y rentas
- El niño que proyecta minipisos y busca amigos
- Muface Sí entrega más de 15.000 firmas en Pontevedra para reclamar una atención «digna y equitativa»
- Luz verde a la rehabilitación de la antigua rectoral de San Bartolomé
- Una vecina mucho más que centenaria
- Un incendio de madrugada causa daños en una vivienda de Poio
- El recuerdo de aquellos años en el Sagrado
- El Museo de Pontevedra prevé reabrir en tres años sus edificios centrales