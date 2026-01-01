Mínimos incidentes en una despedida del año a lo grande en Pontevedra

Pontevedra volvió a despedir el viejo año y a recibir al nuevo con un ambiente festivo en el que los incidentes fueron mínimos. Al igual que ya había pasado en las horas previas a Nochebuena, las que precedieron a la Nochevieja también se caracterizaron por una afluencia importante de personas en las calles de la ciudad, especialmente en las plazas de la zona monumental, con las de Méndez Núñez y A Verdura como las más concurridas. Grupos de amigos y familias se reunieron echando un pulso al frío y celebrando las fiestas navideñas.

El famoso "tardeo", tan de moda desde la época de la pandemia, comenzó ya en la hora del vermú y se extendió hasta poco antes de la cena de despedida de 2025. Una vez entrado el 2026, esos espacios que se habían quedado vacíos volvieron a llenarse.

Dos jóvenes brindan por el nuevo año junto a la estatua de Valle-Inclán. / FdV

Según fuentes oficiales, apenas se produjeron incidentes el 31 de diciembre y en la mañana de hoy, 1 de enero. Los más destacables fueron un detenido por saltarse las medidas de VioGén en la mañana del 31 y una pelea en la calle Sierra esa misma noche con un herido trasladado a un centro sanitario, en una actuación de la Policía Nacional.

Varios positivos en alcohol al volante

Asimismo, como es habitual en estas fechas, se constataron varios positivos por conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol. En Nochevieja un coche se salió de la vía en la Avenida de Montecelo, hechos por los cuales se instruyeron diligencias. Afortunadamente, no hubo heridos. Esa misma tarde también otro coche se salía de la vía en la Rúa da Pomba. Igualmente, se instruyeron diligencias y no hubo heridos.

Por último, en la mañana de hoy 1 de enero, también hubo otro conductor positivo por conducción alcohólica, con la consecuente instrucción de diligencias.